Argentina volvió a sumar medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, esta vez en judo. La delegación nacional consiguió una presea de plata y dos de bronce entre las competencias femeninas y masculinas.
Santa Fe 2026: Argentina sumó tres nuevas medallas en judo con una plata y dos bronces
Agustina De Lucia fue segunda en la categoría hasta 63 kilos, mientras que Joaquín Tovagliari y Galo Villavicencio consiguieron bronce en 66 y 60 kilos.
Agustina De Lucia alcanzó el segundo puesto en la categoría femenina hasta 63 kilos, mientras que Joaquín Tovagliari y Galo Villavicencio se subieron al tercer escalón del podio en las divisiones masculinas hasta 66 y 60 kilos, respectivamente.
De Lucia, plata en Rosario
La rosarina Agustina De Lucia llegó hasta la final de la categoría hasta 63 kilos y terminó con la medalla de plata tras enfrentarse a la venezolana Anriquelis Barrios.
De Lucia cerró así su participación con una presea para Argentina y tuvo además la particularidad de competir en su ciudad, acompañada por el público local durante la jornada.
Dos bronces en el cuadro masculino
Joaquín Tovagliari consiguió la medalla de bronce en la categoría hasta 66 kilos. El argentino se aseguró un lugar en el podio luego de derrotar al paraguayo Mateo Ortíz en el combate por el tercer puesto.
Galo Villavicencio también terminó tercero, en este caso dentro de la división hasta 60 kilos. El judoka argentino venció al ecuatoriano Ayala en la definición por el bronce y sumó otra medalla para la delegación nacional.
Con estos resultados, Argentina agregó tres nuevas preseas durante la jornada de judo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.