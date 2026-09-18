La boxeadora argentina Lorena Balbuena obtuvo la medalla de plata en la categoría femenina hasta 75 kilogramos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de disputar la final ante la venezolana Maryelis Burguillos en el estadio Invencible Rafaela.
Balbuena ganó la medalla de plata en boxeo y destacó que "creció un montón en la parte femenina"
La boxeadora argentina cayó ante la venezolana Maryelis Burguillos en la final de hasta 75 kilos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y cerró su participación en Rafaela con una medalla de plata.
La representante nacional cayó por 4-1 en la decisión de los jueces (WP – Win on Points) en un combate que definió a la campeona sudamericana de la categoría.
Más allá del resultado, Balbuena valoró el camino recorrido hasta llegar a la definición y destacó el acompañamiento recibido durante todo el proceso.
“Me acuerdo de todos los compañeros, mi familia, mi mamá, mi papá, mis hijos, todos los que me acompañaron en este trayecto. Estoy feliz y agradecida con todos”, expresó luego de la pelea.
Una final ante una rival conocida
La argentina reconoció la dificultad del combate ante Burguillos y explicó que ya conocía las características de la boxeadora venezolana.
“Es una rival fuerte, sabíamos lo que tenía. Ya me había cruzado con ella en Buenos Aires, sabíamos lo que tenía, es una potencia fuerte igual que nosotros”, señaló.
Balbuena destacó la paridad entre ambas competidoras y valoró la medalla obtenida en una final de alto nivel.
El desafío del peso y la preparación
Antes de la competencia, uno de los desafíos para la boxeadora era cumplir con el límite de la categoría. Sin embargo, aseguró que logró manejarlo con tranquilidad.
“La verdad que no me costó. Terminé acá, me fui a controlar y estaba 300 gramos arriba nada más. Me acosté, dormí y ya lo bajé durmiendo”, explicó.
El crecimiento del boxeo femenino argentino
Balbuena también resaltó el presente del boxeo argentino y especialmente el crecimiento de la rama femenina dentro del deporte.
“El boxeo argentino ha crecido un montón en la parte femenina, igual que en la masculina. Tengo unas compañeras muy grosas y estoy feliz de compartir este momento con ellas”, afirmó.
La medalla plateada se suma a una destacada actuación del equipo argentino de boxeo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con varios representantes nacionales alcanzando instancias decisivas.
Próximo objetivo: México
Tras su participación en Rafaela, Balbuena ya piensa en sus próximos desafíos internacionales.
“Viene el torneo en México, el mes que viene. Supuestamente tenemos una semana para ir a casa y volver a concentrar porque el 20 arranca el torneo”, contó.
Con la plata conseguida en el Invencible Rafaela, Lorena Balbuena cerró una importante actuación continental y continúa su camino dentro del boxeo argentino.