Juegos Suramericanos

Balbuena ganó la medalla de plata en boxeo y destacó que "creció un montón en la parte femenina"

La boxeadora argentina cayó ante la venezolana Maryelis Burguillos en la final de hasta 75 kilos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y cerró su participación en Rafaela con una medalla de plata.