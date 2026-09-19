El torneo de bowling de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputó del 15 al 19 de septiembre en la subsede de Buenos Aires. La competencia estuvo dividida en las ramas femenina y masculina y contó con pruebas de Dobles e Individuales.
Oro para Argentina en bowling: Alexis Plakoudakis ganó el individual masculino
La competencia finalizó este sábado en la subsede de Buenos Aires, con Adrián Tokashiki, de Perú, y Julio Castello, de Brasil, completando el podio junto al argentino.
Este sábado se disputaron las últimas definiciones, con las competencias individuales que completaron el calendario de la disciplina después de cinco jornadas de actividad.
Cinco jornadas para definir los podios
Durante las primeras jornadas se desarrolló la fase de Dobles, en la que las parejas de cada delegación compitieron de manera simultánea. Las puntuaciones obtenidas por ambos jugadores se acumularon a lo largo de una serie de líneas o juegos predeterminados, y el total de pines derribados determinó las posiciones finales.
En las jornadas finales fue el turno de las pruebas individuales. Cada atleta compitió de manera independiente y acumuló puntaje en múltiples líneas hasta alcanzar las instancias decisivas.
Colombia se impuso entre las mujeres
En la competencia por parejas, Juliana Franco y María Rodríguez, de Colombia, conquistaron la medalla de oro. La plata fue para las arubeñas Kamilah Dammers y Abigail Dammers, mientras que la medalla de bronce quedó en manos de las venezolanas Patricia De Faria y Karen Marcano.
Perú ganó la competencia masculina por parejas
En la rama masculina, Alejandro Ishikawa y Adrián Tokashiki, de Perú, se quedaron con la medalla de oro. La dupla brasileña integrada por Julio Castello y William Hideki obtuvo la plata, mientras que el bronce fue para Donald Lee y William Duen, de Panamá.
Franco volvió a subir a lo más alto
En la última jornada, Juliana Franco, de Colombia, conquistó la medalla de oro en individual femenino. Su compatriota María Rodríguez obtuvo la medalla de plata, mientras que Kamilah Dammers, de Aruba, completó el podio con el bronce.
Medallero
Plakoudakis le dio el oro a Argentina
En la rama masculina, el argentino Alexis Plakoudakis se quedó con la medalla de oro y coronó la participación nacional en el bowling. Adrián Tokashiki, de Perú, obtuvo la medalla de plata, mientras que el brasileño Julio Castello completó el podio con el bronce.
Con las pruebas individuales como protagonistas de la última jornada, el bowling cerró este sábado su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Argentina terminó en lo más alto del podio en la última definición de la disciplina, con el oro conseguido por Plakoudakis en el individual masculino.