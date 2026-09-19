La sede Santa Fe de los XIII Juegos Suramericanos tuvo un papel destacado en el desempeño de la delegación argentina, con 27 medallas obtenidas en las distintas disciplinas que se desarrollan en la capital provincial.
27 medallas para Argentina: el balance de la primera semana de la ciudad de Santa Fe
Los deportistas que compiten en la capital provincial consiguieron nueve preseas doradas, siete plateadas y 11 de bronce. Argentina se mantiene segunda en el medallero general.
Los representantes nacionales consiguieron nueve preseas de oro, siete de plata y 11 de bronce, en una cosecha que contribuyó a mantener a Argentina en el segundo puesto del medallero general, detrás de Brasil.
El rendimiento de los deportistas argentinos se reflejó en disciplinas como el stand up paddle (SUP), el tiro, el remo, las bochas, el triatlón y las aguas abiertas, que tuvieron competencias en la ciudad.
Nueve oros
De las 34 medallas doradas que acumulaba Argentina, nueve fueron conseguidas en Santa Fe.
En SUP, Juliette Duhaime se consagró en las modalidades sprint y técnico, mientras que Santino Basaldella también obtuvo dos primeros puestos, en sprint y técnico.
El tiro aportó cuatro medallas doradas. Fernanda Russo y Julián Gutiérrez ganaron la prueba mixta de rifle de aire a 10 metros. Además, Russo se impuso en rifle de aire a 10 metros individual, mientras que Gutiérrez consiguió el oro en la misma especialidad. Mara Kucharski completó la cosecha con su triunfo en skeet.
El remo sumó otra presea dorada a través de Rodrigo Enríquez y Santino Menín, ganadores de la prueba de doble peso ligero masculino.
Plata y bronce
La sede santafesina también aportó siete medallas de plata. Tres llegaron desde el remo: Santino Menín, en single peso ligero; el equipo femenino de cuatro remos largos sin timonel, integrado por Cerrudo, Deandrea, Baluzzo y Simonitti; y el ocho remos largos con timonel.
El SUP sumó dos segundos puestos, con Lucía Clembosky en sprint y Alma Coletta en técnico. Las restantes medallas plateadas fueron para Lucas Hecker, en volo individual de bochas, y Federico Gil, en skeet.
A ese registro se agregaron 11 bronces. El remo consiguió cuatro, en cuatro sin timonel masculino, dos sin timonel masculino, single masculino y cuádruple masculino.
Las bochas aportaron tres preseas, en petanca mixto, raffa mixto y volo individual femenino. Ignacio Arias obtuvo dos bronces en SUP, tanto en sprint como en técnico. Tiago Muñoz sumó otro en triatlón y Romina Imwinkelried completó la cosecha en aguas abiertas.
La segunda semana de competencia abrirá nuevas posibilidades para ampliar el medallero argentino en la capital provincial. Entre las disciplinas que tendrán instancias decisivas se encuentran el hockey sobre césped, el handball y la vela, mientras que también comenzarán el canotaje, el remo coastal y el atletismo.
Al momento del balance difundido por el gobierno provincial, Argentina acumulaba 115 medallas: 34 de oro, 32 de plata y 49 de bronce. Con ese registro se ubicaba segunda, detrás de Brasil, que lideraba con 117 preseas, y por delante de Colombia, tercera con 73.