Juegos Suramericanos

La Garra superó a Uruguay y extendió su racha de triunfos

Por la tercera fecha, la Selección argentina de handball femenino -conducida por Mariano Muñez- le ganó a Uruguay 26:21 para mantenerse en lo más alto del torneo. El sábado a las 19:30 jugará su cuarto partido del certamen frente a Perú.