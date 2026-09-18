Argentina concluyó la jornada de este viernes 18 de septiembre en el segundo puesto del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional acumula 120 preseas: 34 de oro, 35 de plata y 51 de bronce.
Cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos tras la sexta jornada
El equipo nacional cerró el viernes con 34 oros, 35 platas y 51 bronces. Brasil amplió su ventaja y Uruguay escaló al sexto lugar en Santa Fe 2026.
En comparación con el cierre del jueves, cuando tenía 101 medallas, el equipo argentino incorporó 19: tres doradas, siete plateadas y nueve de bronce. Brasil permanece al frente con 138 y amplió su diferencia en cantidad de títulos.
Tres nuevos oros para Argentina
Julieta Benedetti consiguió una de las actuaciones argentinas más destacadas al imponerse en la prueba femenina de ciclismo de ruta disputada en Rafaela. La mendocina ganó el sprint final con un tiempo de 2 horas, 47 minutos y 47 segundos.
Las otras medallas doradas llegaron por medio del equipo femenino de sable y de Marcelo Gutiérrez en rifle de aire a 10 metros. En esta última competencia también subió al podio Alexis Eberhardt, quien obtuvo el bronce.
Medallero
Siete platas y nueve bronces
El boxeo aportó cuatro segundos puestos mediante Santiago Celes, Melanie Martínez, Lucía Muello y Lorena Balbuena. Las restantes platas fueron para Agustina De Lucía y la dupla de kata integrada por Pablo Aguirre y Sebastián Nunes, en judo, y para el relevo mixto de pentatlón moderno.
Tomás Contte consiguió el bronce en la carrera masculina de ciclismo de ruta. También fueron terceros el equipo masculino de espada, Ana Giuliano y el conjunto mixto de golf.
La cosecha de bronces se completó con Galo Villavicencio y Joaquín Tovagliari en judo; Agustín Scenna y el cuádruple par masculino en remo; y Alexis Eberhardt en tiro deportivo.
Brasil lidera y Uruguay avanzó
Brasil encabeza la clasificación con 54 oros, 49 platas y 35 bronces, para un total de 138. Argentina está segunda con 120 y Colombia conserva el tercer puesto con 83 medallas, distribuidas en 32 doradas, 29 plateadas y 22 de bronce.
Venezuela superó a Chile y pasó al cuarto lugar con 69 preseas, mientras que la delegación chilena quedó quinta con 64. Uruguay protagonizó otro de los movimientos de la jornada: alcanzó 10 oros y subió al sexto puesto, pese a tener menos medallas totales que Ecuador y Perú.
La clasificación se establece por cantidad de medallas doradas. Ecuador aparece séptimo con 33 preseas y Perú octavo con 35. Paraguay ocupa el noveno puesto con 20 y Panamá completa los diez primeros lugares con seis.