Argentina sumó una nueva medalla dorada en los Juegos Suramericanos 2026 que se realizan en la provincia de Santa Fe.
Oro para Argentina en sable femenino por equipos de los Juegos Suramericanos 2026
Fue por 45 a 37 ante Brasil este viernes al mediodía en el Estadio Salvador Bonilla.
Fue este viernes en la disciplina de esgrima, donde el equipo femenino se consagró campeón en sable.
Medallero
La final tuvo lugar en el CAP Estadio Salvador Bonilla de la ciudad de Rosario, sede de este deporte y sus disciplinas.
La delegación nacional se medió ante Brasil, a quien derrotó con un contundente resultado de 45 a 37.
Las medallistas de oro
El equipo argentino está conformado por Candela Espinosa, Catalina Sol Borrelli, Maria Alicia Perroni y Maria Belén Perez, en su regreso a la competencia.
Con este resultado, el equipo nacional se subió a lo más alto del podio y aportó una nueva medalla de oro para Argentina en la competencia continental que se desarrolla en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.