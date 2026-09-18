#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Esgrima

Oro para Argentina en sable femenino por equipos de los Juegos Suramericanos 2026

Fue por 45 a 37 ante Brasil este viernes al mediodía en el Estadio Salvador Bonilla.

Argentina sumó un nuevo oro en Esgrima. Crédito: OdesurArgentina sumó un nuevo oro en Esgrima. Crédito: Odesur
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Argentina sumó una nueva medalla dorada en los Juegos Suramericanos 2026 que se realizan en la provincia de Santa Fe.

Fue este viernes en la disciplina de esgrima, donde el equipo femenino se consagró campeón en sable.

Medallero

Tabla Oficial de Medallas
Juegos Suramericanos 2026
Sigue los resultados en vivo, agenda de competencias y medallistas por disciplina.
Ingresar

La final tuvo lugar en el CAP Estadio Salvador Bonilla de la ciudad de Rosario, sede de este deporte y sus disciplinas.

La delegación nacional se medió ante Brasil, a quien derrotó con un contundente resultado de 45 a 37.

Las medallistas de oro

El equipo argentino está conformado por Candela Espinosa, Catalina Sol Borrelli, Maria Alicia Perroni y Maria Belén Perez, en su regreso a la competencia.

Con este resultado, el equipo nacional se subió a lo más alto del podio y aportó una nueva medalla de oro para Argentina en la competencia continental que se desarrolla en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

12 - 26 de septiembre de 2026
Noticias
Agenda
Medallero
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Polideportivo
Juegos Odesur 2026
Rosario
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro