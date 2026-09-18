Asociación Santafesina de Hockey

Las Leonas mostraron su categoría con una goleada ante Chile por los Juegos Suramericanos 2026

En una actuación colectiva brillante la Selección Argentina femenina venció 5 a 1 al seleccionado chileno por la fase de grupos. Con este triunfo, el conjunto nacional consolida su paso firme en el certamen regional frente a su público local.