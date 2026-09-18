La jornada de los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe dejó un balance perfecto para las Selecciones Argentinas de hockey sobre césped, donde Las Leonas aplastaron 5 a 1 a Chile tras una contundente demostración ofensiva liderada por Lara Casas con dos tantos. La victoria refuerza el andar de los representativos nacionales en la capital provincial, a la espera del cruce de Los Leones de este viernes a las 16 ante el mismo rival y de la presentación de las dirigidas por Juan Martín López este domingo a las 14.
Las Leonas mostraron su categoría con una goleada ante Chile por los Juegos Suramericanos 2026
En una actuación colectiva brillante la Selección Argentina femenina venció 5 a 1 al seleccionado chileno por la fase de grupos. Con este triunfo, el conjunto nacional consolida su paso firme en el certamen regional frente a su público local.
Contundencia ofensiva y recambio en el equipo
Desde los primeros minutos del encuentro, el seleccionado conducido por Juan Martín López impuso condiciones mediante transiciones rápidas y precisión en el área rival. La alineación inicial contó con Mercedes Artola en el arco; Sofía Cairó (capitana), Milagros Alastra, Emma Knobl y Pilar Palacio en la estructura defensiva; Victoria Falasco, Catalina Andrade, Pilar Pisthon y Zoe Díaz en la gestación; junto a Brisa Bruggesser y Lara Casas en el ataque.
A lo largo del partido, el entrenador apeló a la rotación sumando minutos desde el banco de suplentes con Sol Pagella, Diana Pacheco, Chiara Ambrosini, Lourdes Pisthon y Sol Guignet.
Las goleadoras de la tarde santafesina
La efectividad de Las Leonas quedó demostrada en la chapa marcadora. La atacante Lara Casas fue la gran figura de la jornada al convertir un doblete. La ventaja se amplió con los tantos de Brisa Bruggesser, Lourdes Pisthon y Chiara Ambrosini para completar la goleada de 5 a 1 sobre el combinado chileno.
Cómo sigue la agenda de la Selección en Santa Fe
Tras este triunfo en la capital provincial, la agenda para los seleccionados nacionales de hockey sobre césped continúa a paso firme en la capital santafesina por los Juegos Suramericanos 2026:
- Los Leones: el equipo masculino arrancó los juegos con puntaje perfecto tras golear 22-0 a Perú y vencer 4-1 a Brasil. Su próximo compromiso será este viernes 18 de septiembre, desde las 16, frente a Chile.
- Las Leonas: el seleccionado femenino volverá a salir a la cancha este domingo a las 14 en busca de mantener la racha victoriosa en la fase inicial.