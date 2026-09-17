Juegos Suramericanos

Los Leones, líderes y con 26 goles: jugadores y DT cuentan cómo viven el recambio

El seleccionado argentino ganó sus dos primeros partidos en Santa Fe 2026 y, antes del duelo ante Chile, sus protagonistas destacaron la experiencia que atraviesan los jóvenes del plantel y el crecimiento de la disciplina.