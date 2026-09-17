Los Leones comenzaron los Juegos Suramericanos con puntaje perfecto y una contundente producción ofensiva. El seleccionado argentino goleó 22-0 a Perú en su presentación y luego derrotó 4-1 a Brasil, resultados que lo dejaron como líder de la fase inicial.
Los Leones, líderes y con 26 goles: jugadores y DT cuentan cómo viven el recambio
El seleccionado argentino ganó sus dos primeros partidos en Santa Fe 2026 y, antes del duelo ante Chile, sus protagonistas destacaron la experiencia que atraviesan los jóvenes del plantel y el crecimiento de la disciplina.
El próximo desafío será este viernes 18 de septiembre, desde las 16, frente a Chile, en un partido que volverá a poner a prueba al equipo argentino en Santa Fe.
Un arranque contundente
Argentina tuvo un estreno demoledor ante Perú y luego consiguió una victoria más trabajada frente a Brasil. En dos partidos, marcó 26 goles y recibió apenas uno.
En este marco, Nicolás Cicileo destacó el rendimiento mostrado en ambas presentaciones y explicó que el equipo continúa trabajando sobre su funcionamiento. “Jugamos dos muy buenos partidos, uno en el que fuimos muy efectivos, en el otro que no fuimos tan efectivos y que el arquero de Brasil atajó muy bien”, señaló.
El jugador también remarcó que el objetivo es seguir desarrollando el juego y aprovechar la competencia para darle minutos a distintos integrantes del plantel.
Chile, el próximo desafío
Con seis puntos, Los Leones llegan al duelo con Chile en lo más alto de la tabla. El encuentro servirá para continuar consolidando el funcionamiento de un equipo que combina jugadores con experiencia internacional y varios jóvenes que buscan ganarse un lugar.
El entrenador, Juan Manuel Vivaldi explicó que el plantel tiene “muchos chicos Sub 21 que están haciendo su debut con el mayor”, además de otros jugadores que atraviesan sus primeros partidos internacionales.
Para el Vivaldi cada encuentro representa una nueva oportunidad para que esos jugadores ganen confianza y para que los más experimentados funcionen como guía dentro del equipo. “Vamos a tratar de plantear lo mismo, darle ritmo, intensidad a nuestro juego”, sostuvo Vivaldi.
El público también juega su partido
El buen comienzo deportivo estuvo acompañado por una importante presencia de espectadores en las tribunas. Santiago Tarazona contó que el partido ante Brasil tuvo un marco especial. “Se sintió mucho, así que esperemos que nos sigan acompañando hasta el final del torneo”, expresó.
El jugador, Tomás Habif también destacó el acompañamiento y consideró que jugar en Argentina tiene un componente diferente para el seleccionado. “Siempre que jugamos en Argentina es lindo porque tiene un condimento extra”, afirmó.
Preparar lo que viene
Además de buscar el título suramericano, los Juegos representan una instancia importante dentro del proceso del seleccionado. Cicileo explicó que el equipo utiliza la competencia para darle experiencia a los jugadores que están comenzando su recorrido internacional.
El próximo gran objetivo será el Panamericano del año próximo, torneo que tendrá importancia dentro del camino hacia los Juegos Olímpicos.
Por ahora, la mirada está puesta en Chile. Los Leones llegan con dos victorias, 26 goles convertidos y apenas uno recibido, pero el equipo sabe que todavía queda camino por recorrer en Santa Fe.