Los Pumas 7’s tuvieron un comienzo arrollador en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El seleccionado argentino derrotó 50-0 a Paraguay en su presentación en Rosario y dejó en claro desde el primer partido que buscará pelear por la medalla dorada.
Rugby: en su debut, Los Pumas 7’s y las Yaguaretés vencieron a Paraguay y a Perú
Con una sólida mezcla de figuras y jóvenes promesas, los elencos nacionales de principio a fin su estreno y dio el primer paso en Rosario rumbo al podio.
El encuentro se disputó en el escenario preparado para el rugby seven en el Hipódromo del Parque Independencia, donde Argentina impuso condiciones desde los primeros minutos.
La diferencia en el marcador reflejó el dominio de un equipo que encontró espacios, aceleró cuando tuvo la pelota y fue contundente cada vez que llegó al ingoal paraguayo.
Los goleadores del debut
Uno de los nombres destacados de la jornada fue Matteo Graziano, autor de tres tries. También apoyaron Pedro De Haro, Santino Zangara, Sebastián Dubuc, Marcos Moneta, Juan Patricio Batac y Mateo Fossati, mientras que Santiago Vera Feld aportó varias conversiones.
La presencia de Marcos Moneta, una de las figuras habituales de Los Pumas 7’s en el circuito internacional, fue otro de los atractivos del debut argentino ante el público rosarino.
El equipo conducido por Santiago Gómez Cora llegó a los Suramericanos con un plantel que combina jugadores de experiencia internacional y jóvenes que buscan sumar rodaje en una competencia de alto nivel. Argentina, además, ya tiene asegurada su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Con un debut contundente y ocho tries apoyados, Los Pumas 7’s comenzaron su participación en Rosario con una señal clara: el objetivo está puesto en llegar hasta el último día y pelear por el oro de los Suramericanos.
Festejo de Las Yaguaretés
Por su parte, las Yaguaretés vencieron a Perú por 46 - 0. En el final de la jornada, el seleccionado femenino enfrentará a Chile desde las 18.32, que viene de perder 19-0 ante Colombia, mientras que el masculino se medirá con Perú a partir de las 20.08, tras su caída por 34-12 frente a Chile.
La competencia tiene especial importancia, ya que, además del oro, entrega una plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Los Pumas ya tienen su boleto asegurado desde el año pasado, tras consagrarse en el Panamericano Junior disputado en Asunción. Por el contrario, Las Yaguaretés aún deben conseguir la clasificación.