La ciudad se mueve distinto

La primera semana de los Suramericanos dejó una nueva postal de Santa Fe

Hay algo que cambió en Santa Fe durante esta semana y que no aparece solamente en las estadísticas. Se nota en las calles, en los hoteles, en los bares, en los parques, en la Costanera y, sobre todo, en la cantidad de gente que circula por lugares que hasta hace pocos días tenían otro ritmo.