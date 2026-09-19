La jornada de lucha olímpica en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvo un cierre dorado para la delegación nacional de la mano de Agustín Destribats. En la definición de la categoría estilo libre 65kg, el representante argentino impuso su jerarquía desde el primer segundo y dejó en claro su favoritismo, asegurando que el máximo galardón de la prueba se quedara en casa ante el aliento del público local.
Agustín Destribats aplastó en la final y se colgó la medalla de oro
El luchador argentino mostró una contundencia implacable en la definición, venció por superioridad técnica al ecuatoriano Joshua Kramer y se subió a lo más alto del podio en la capital provincial.
Destribats selló una actuación memorable al derrotar de forma categórica a Joshua Kramer con un contundente 10-0. El luchador albiceleste resolvió el combate por la vía rápida al imponerse por superioridad técnica, sin darle margen de reacción a su rival y liquidando el pleito con una efectividad absoluta sobre el tapiz.
Con este triunfo inapelable, Destribats coronó una actuación perfecta en el certamen suramericano y se subió a lo más alto del podio. Su victoria no solo aporta un nuevo oro al medallero del Team Argentina, sino que ratifica su enorme nivel internacional en una categoría donde demostró estar un escalón por encima de sus competidores regionales.