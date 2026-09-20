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Lucía Falasca ganó el oro en Vela ILCA 6

La atleta argentina finalizó con 15 puntos totales por encima de la peruana Romero y la brasileña Guimaraes.

Lucía Falasca se consagró campeona en Vela ILCA 6. Crédito: COALucía Falasca se consagró campeona en Vela ILCA 6. Crédito: COA
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Lucía Falasca se consagró campeona en Vela ILCA 6 y sumó una nueva medalla dorada para el equipo de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Las regatas finales se desarrollaron este domingo por la mañana en la laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe.

Los resultados

En la clasificación general de la prueba de ILCA 6, la argentina Lucía Falasca obtuvo el primer lugar con 12 puntos netos, superando por un estrecho margen a la peruana Caterina Romero (2.ª posición con 13 puntos) y a la brasileña Valentina Guimaraes (3.er lugar con 31 puntos).

La tabla final de la prueba.La tabla final de la prueba.

Mientras que el resto de la tabla lo completaron la chilena María José Poncell (4.ª con 32 pts), la uruguaya Paula Defazio (5.ª con 34 pts) y la paraguaya Martina Vera (6.ª con 42 pts).

El oro de Falasca

El rendimiento de Falasca destacó por una consistencia impecable durante las nueve regatas disputadas: acumuló cuatro victorias (carreras 2, 4, 7 y 9) y cuatro segundos puestos (carreras 1, 5, 6 y 8), registrando como su "peor" resultado un tercer lugar en la carrera 3, el cual terminó siendo su descarte de la competencia.

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Al no haber bajado nunca del top 3 en ninguna de las mangas individuales, la regatista argentina cerró con 15 puntos totales y 12 netos para quedarse con el triunfo final.

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