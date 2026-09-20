Argentina consiguió un doble podio en el tiro deportivo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Alexis Eberhardt ganó la medalla de oro en la prueba masculina de 50 metros rifle tres posiciones, mientras que Marcelo Zoccali se quedó con la plata.
Santa Fe 2026: Alexis Eberhardt ganó el oro y Marcelo Zoccali completó el 1-2 argentino en tiro
Eberhardt se impuso en los 50 metros rifle tres posiciones y sumó una nueva dorada para Argentina. Zoccali terminó segundo y aseguró la plata.
Eberhardt terminó primero con 350,9 puntos y superó por apenas 1,5 unidades a su compatriota Zoccali, que cerró la competencia con 349,4. El venezolano Julio Iemma completó el podio con 335,6.
Eberhardt se quedó con el oro
El argentino encabezó la clasificación final y se adjudicó una nueva medalla dorada para la delegación nacional. Su registro de 350,9 le permitió imponerse en una definición ajustada frente a Zoccali.
El segundo puesto también quedó en manos argentinas. Zoccali terminó con 349,4 puntos y aseguró el 1-2 albiceleste en una prueba que reunió a ocho tiradores.
El podio y las posiciones
Julio Iemma, de Venezuela, fue tercero con 335,6 puntos, mientras que el peruano Daniel Vizcarra terminó cuarto con 325,4.
Más atrás quedaron los chilenos Cristóbal Robles, con 313,6, y Daniel Vidal, con 303,6. El brasileño Eduardo Sampaio fue séptimo con 292,7 y el peruano Diego Morín finalizó octavo con 289,7.
Con los resultados de Eberhardt y Zoccali, Argentina sumó una medalla de oro y otra de plata en los 50 metros rifle tres posiciones de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.