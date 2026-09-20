Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 también dejaron espacio para hablar de algo que va más allá de las medallas y los resultados: la necesidad de construir espacios deportivos seguros. En ese marco, se realizó una capacitación para formar formadores en salvaguardia y protección, una iniciativa impulsada por el Comité Olímpico Internacional que reunió a delegados de distintos países de Sudamérica.
Que el deporte sea un lugar seguro también es parte del legado
Gloria Viseras, integrante del Comité Olímpico Internacional y exgimnasta olímpica que convirtió su propia experiencia en una tarea de prevención, participó de una capacitación para representantes de distintos países sudamericanos sobre salvaguardia y protección durante Santa Fe 2026.
Gloria Viseras, integrante del COI y exgimnasta olímpica, explicó que el objetivo fue que quienes participaron pudieran luego trasladar esos conocimientos a sus propios países y formar a nuevos coordinadores. De esta manera, la capacitación buscó multiplicar el alcance de las herramientas de prevención y acompañamiento.
“Todavía falta mucha sensibilización y hay que empezar desde abajo”, señaló Viseras. El desafío, explicó, no consiste solamente en contar con políticas y marcos normativos, sino también en tener personas preparadas para detectar situaciones problemáticas, escuchar y acompañar a quienes puedan necesitar ayuda.
Prevenir, detectar y acompañar
Para Viseras, construir un deporte seguro requiere un cambio cultural que permita revisar determinadas metodologías de presión y generar entornos donde los deportistas puedan desarrollarse física y psicológicamente de manera saludable.
Aunque la protección de los atletas ocupa un lugar central por tratarse de un grupo especialmente vulnerable, los sistemas de salvaguardia alcanzan a toda la comunidad deportiva: entrenadores, jueces, dirigentes y demás personas que forman parte de los espacios de competencia y entrenamiento.
“Cuando haces un sistema de protección es para proteger a todo el mundo”, explicó.
La especialista destacó además la importancia de reunir equipos multidisciplinarios que puedan desarrollar estrategias coordinadas en cada país. A esa estructura se suman tres herramientas fundamentales: formación, políticas claras y mecanismos de reporte que permitan actuar ante una situación de violencia, abuso o vulneración de derechos.
Una experiencia que también dejó una enseñanza
La trayectoria personal de Viseras le dio una dimensión particular a su compromiso con la protección en el deporte. Fue campeona de España y participó en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 con apenas 15 años. Décadas después, denunció a su antiguo entrenador por abusos sexuales sufridos durante su adolescencia. La denuncia fue presentada en 2012 y la causa fue sobreseída porque los posibles delitos habían prescripto.
Desde entonces, Viseras convirtió su experiencia en una tarea de sensibilización y prevención, participando en iniciativas vinculadas a la protección de deportistas y menores. Su historia también forma parte de una discusión más amplia dentro del deporte internacional sobre la necesidad de generar mecanismos que permitan detectar situaciones de violencia y actuar antes de que se repitan.
En Santa Fe, esa mirada se tradujo en una capacitación destinada a multiplicar conocimientos y herramientas. La idea fue que cada referente pudiera regresar a su país con recursos para formar a otros y contribuir a que los espacios deportivos fueran cada vez más seguros.
Un compromiso que continúa después de los Juegos
La propuesta se vinculó con uno de los legados menos visibles, pero también más importantes, de un evento multideportivo: aquello que permanece cuando terminan las competencias.
Durante Santa Fe 2026, el concepto de deporte seguro también estuvo presente para los atletas y las delegaciones. Se promovió la identificación de situaciones que pudieran generar incomodidad o inseguridad, la construcción de vínculos respetuosos y la posibilidad de pedir ayuda y reportar situaciones de violencia o vulneración de derechos.
Para Viseras, el desafío no terminaba con una capacitación. El verdadero impacto aparecía cuando ese conocimiento podía trasladarse a cada federación, cada equipo y cada espacio de entrenamiento.
Porque un legado deportivo también se construye cuando quienes practican deporte pueden sentirse cuidados, escuchados y seguros.