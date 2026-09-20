Juegos Suramericanos

Que el deporte sea un lugar seguro también es parte del legado

Gloria Viseras, integrante del Comité Olímpico Internacional y exgimnasta olímpica que convirtió su propia experiencia en una tarea de prevención, participó de una capacitación para representantes de distintos países sudamericanos sobre salvaguardia y protección durante Santa Fe 2026.