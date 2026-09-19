La jornada del sábado dejó a Brasil nuevamente al frente del medallero oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación brasileña alcanzó las 160 preseas y amplió su cosecha a 63 medallas de oro, 56 de plata y 41 de bronce.
Cómo quedó el medallero de los Suramericanos 2026 tras la actividad del sábado
Brasil continúa al frente de la clasificación oficial con 160 medallas, mientras que Argentina ocupa el segundo lugar con 136 preseas. Colombia completa el podio.
Argentina cerró el día en el segundo lugar, con 136 medallas en total. El equipo nacional consiguió 38 preseas doradas, 38 plateadas y 60 de bronce, de acuerdo con la clasificación oficial del certamen.
Colombia completa el podio con 97 medallas. La delegación colombiana acumula 34 oros, 34 platas y 29 bronces, mientras que Venezuela aparece cuarta con 79 preseas: 26 de oro, 26 de plata y 27 de bronce.
Argentina, segunda
La delegación argentina sostiene así su ubicación entre los principales países de los Juegos Suramericanos. Con 38 medallas de oro, comparte esa cantidad de primeros puestos con las preseas plateadas obtenidas hasta el momento.
El dato que diferencia a Argentina en el acumulado general es la cantidad de medallas de bronce: suma 60, la cifra más alta entre las delegaciones que aparecen en la clasificación oficial.
Chile ocupa el quinto lugar con 75 medallas, seguido por Perú, que suma 46. Uruguay aparece séptimo con 27 preseas, mientras que Ecuador reúne 35 y se ubica octavo en la tabla.
La tabla oficial
Paraguay completa el grupo de países que superaron las 20 medallas, con 22 en total: cinco de oro, seis de plata y 11 de bronce.
Más abajo aparecen Panamá, con ocho medallas; Aruba y Bolivia, con dos cada uno; y Curaçao y Guyana, con una presea por delegación.
De esta manera, Brasil encabeza la clasificación con 63 medallas de oro y 160 preseas totales. Argentina se mantiene segunda con 38 oros y 136 medallas, mientras que Colombia ocupa el tercer puesto con 97.
El medallero oficial continuará modificándose con el desarrollo de las distintas disciplinas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.