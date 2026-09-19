El Coloso Marcelo Bielsa vivió una jornada especial en el marco de los Juegos Suramericanos 2026 con la presencia de Lionel Scaloni en las tribunas. Acompañado por Walter Samuel, Pablo Aimar y Roberto Ayala, el entrenador de la Selección Argentina Mayor se acercó al estadio rosarino para seguir en vivo el desempeño de la Sub-19 dirigida por Diego Placente en su duelo frente a Uruguay. La llegada del cuerpo técnico generó entusiasmo entre los espectadores presentes, quienes los recibieron con muestras de afecto y reconocimientos a su trayectoria al frente del conjunto nacional.
Scaloni presenció el partido de la Sub-19 en el Coloso y Pullaro celebró su visita
El DT campeón del mundo asistió junto a su cuerpo técnico al estadio de Newell's para seguir de cerca al seleccionado de Diego Placente ante Uruguay. El gobernador de Santa Fe destacó la presencia de los entrenadores en las redes sociales y valoró el apoyo a los jóvenes deportistas en el certamen regional.
El seguimiento de los juveniles forma parte de la impronta de trabajo que Scaloni mantiene desde el inicio de su ciclo en 2018, enfocado en evaluar la proyección de los futbolistas que en el futuro podrían integrarse a la Selección Mayor. La asistencia de los campeones del mundo sirvió además como un estímulo para el plantel juvenil en un compromiso clave del torneo, buscando encaminar su marcha en la competencia suramericana tras el tropiezo inicial en el debut.
La visita no pasó desapercibida en el ámbito institucional y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lo resaltó con una publicación en su cuenta de X. "Qué orgullo la asistencia de Lionel Scaloni junto a todo su cuerpo técnico para ver a nuestra Selección Nacional en los Juegos Suramericanos. Esto habla también de lo que somos los santafesinos: el apoyo y acompañamiento a nuestros jóvenes deportistas. Y que ellos vengan a vivirlo de cerca demuestra su enorme grandeza y humildad", expresó el mandatario provincial, remarcando que esa cercanía representa el legado que se busca consolidar en la sede santafesina.