Scaloni presenció el partido de la Sub-19 en el Coloso y Pullaro celebró su visita

Qué orgullo la asistencia de Lionel Scaloni junto a todo su cuerpo técnico para ver a nuestra Selección Nacional en los Juegos Suramericanos. Esto habla también de lo que somos los santafesinos: el apoyo y acompañamiento a nuestros jóvenes deportistas. Y que ellos vengan a… pic.twitter.com/9ov4g33MFa