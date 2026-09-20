Santa Fe 2026

Juegos Suramericanos: cómo es el operativo antidopaje, con 900 muestras y 26 estaciones de control

Odesur está a cargo de los controles antidoping, que se realizan bajo los estándares de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), con estaciones de control en Santa Fe, Rosario y Rafaela, la participación de equipos locales, voluntarios y veedores internacionales.