Juegos Suramericanos

Surinam encuentra en Santa Fe una oportunidad para aprender y compartir: “Adquirimos experiencia y hacemos amigos”

Desiré Eendragt, jefe de Misión de Surinam, destacó el valor de los Juegos para un país pequeño que no participa habitualmente en competencias de esta magnitud. También resaltó el intercambio con otras delegaciones y la hospitalidad de Santa Fe.