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Surinam encuentra en Santa Fe una oportunidad para aprender y compartir: “Adquirimos experiencia y hacemos amigos”

Desiré Eendragt, jefe de Misión de Surinam, destacó el valor de los Juegos para un país pequeño que no participa habitualmente en competencias de esta magnitud. También resaltó el intercambio con otras delegaciones y la hospitalidad de Santa Fe.

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Para Surinam, participar de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 representa una oportunidad para competir, prepararse y conocer de cerca el trabajo de otras delegaciones. Para un país pequeño, que no participa habitualmente en eventos de esta magnitud, cada encuentro internacional tiene un valor especial.

Así lo explicó Desiré Eendragt, jefe de Misión de Surinam, quien destacó el lugar que ocupan estos Juegos dentro de la preparación de sus atletas con miras a futuras competencias internacionales.

“Estos Juegos son muy positivos para nosotros como país, siendo un país pequeño. Desde el Comité Olímpico Nacional, no participamos en muchos eventos de este tipo; por eso, siempre tomamos estos Juegos como parte de nuestra preparación para los Juegos Olímpicos”, señaló.

Un intercambio que suma

Más allá de la competencia, la delegación aprovecha su llegada a Santa Fe para observar cómo trabajan otros países y compartir conocimientos con atletas y dirigentes.

“Es una gran experiencia para nosotros formar parte de esto; ver cómo se desempeñan los atletas aquí. Hacemos amigos, pero también adquirimos experiencia”, contó Eendragt.

En ese intercambio, destacó la posibilidad de conocer distintas formas de preparación y las realidades deportivas de los países participantes. “Recopilamos vivencias de todos los países: qué hacen, cómo se preparan para los Juegos. Esto nos permite hacernos una idea de su realidad y de la de otras naciones”, explicó.

Los desafíos de una delegación pequeña

Entre las dificultades que enfrenta la delegación aparecen los desplazamientos y las condiciones climáticas. “El mayor desafío: los viajes. Los desplazamientos y, a veces, el clima. Son aspectos muy exigentes”, explicó el jefe de Misión.

La logística es así uno de los aspectos que debe afrontar el equipo durante su participación en una competencia que reúne a delegaciones de toda Sudamérica.

Santa Fe, una invitación a volver

Eendragt también valoró el impacto que puede tener para Santa Fe recibir a deportistas y dirigentes de distintos países. Para el de Misión, la hospitalidad de la provincia puede dejar una huella más allá de los días de competencia e incluso motivar nuevos viajes.

“Creo que es una experiencia que invita a volver a visitar el país, porque la gente es muy amable, abierta y acogedora con todos los que asisten a los Juegos”, afirmó. También destacó el compromiso de quienes trabajan en la organización para recibir a las delegaciones.

“Se esfuerzan al máximo para que el evento sea un éxito y obtenga los mejores resultados”, concluyó. Para Surinam, Santa Fe 2026 es una oportunidad para competir y prepararse, pero también para conocer otras realidades deportivas, generar amistades y descubrir una provincia que, según su jefe de Misión, deja abierta la puerta para regresar.

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