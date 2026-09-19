No dejó lugar a las dudas el seleccionado argentino de handball femenino. "La Garra", como se las conoce al combinado nacional superó a Perú por 39-11.
"La garra" a paso firme a la final del handball femenino
El seleccionado argentino superó al peruano por 39-11. Ahora la final será contra Paraguay, a la tardecita en el Invencible Santa Fe.
El partido se jugó en el flamante estadio Invencible Santa Fe, ubicado en el polo deportivo de bulevar Tacca, en el extremo sur de la capital provincial.
Desde el pitazo inicial, el conjunto nacional impuso un ritmo frenético. En la primera mitad, Argentina sacó una clara ventaja de 21-8, mostrando un ataque veloz que desarticuló por completo la defensa peruana.
Lejos de bajar la intensidad en el complemento, la defensa argentina se volvió un cerrojo impenetrable y limitó a las peruanas a convertir apenas 3 tantos en los segundos 30 minutos, sellando el 18-3 de la segunda parte.
Las claves
Las estadísticas reflejan con claridad la diferencia jerárquica entre ambas escuadras. Argentina registró un elevado 74% de efectividad en lanzamientos (39 goles sobre 53 intentos), contra un humilde 30% del equipo peruano (11/37).
El arma letal de la jornada fue el contraataque (Fast break shots): el elenco nacional capitalizó 17 de sus 20 salidas rápidas (85% de efectividad), aprovechando cada pérdida del rival para castigar en transición. Además, desde lasextremas (Wing shots) se mantuvo un sólido 72% de efectividad (10/14) y desde los 7 metros se convirtió con eficacia del 100% (2/2).
En el aspecto disciplinario, fue un partido limpio donde Argentina solo sumó una exclusión de 2 minutos y Perú registró dos sanciones de la misma índole, sin tarjetas rojas ni azules para ninguno de los dos bandos.
Actuaciones destacadas
El goleo argentino estuvo muy repartido, reflejando el gran funcionamiento colectivo del equipo:
Milagros Schneider: Fue la máxima anotadora del encuentro con 7 goles en 9 intentos (78%), descollando en las salidas rápidas (4/4).
Virginia Catera: Aportó 6 tantos en 7 disparos (86%), mostrándose impecable tanto en el extremo como en la transición.
Mora Carballo: Sumó 6 goles de 8 intentos (75%), aportando variante desde el lateral izquierdo.
Malena Cavo: Tuvo una planilla perfecta de 4 goles en 4 remates (100%), combinando puntería desde el extremo y el contraataque.
Miranda Kruk: También mostró 100% de efectividad anotando 3 goles de 3 tiros, incluyendo 2 lanzamientos desde los 7 metros.
Zoe Oriolo y María Mellano contribuyeron con 3 goles cada una.