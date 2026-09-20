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Las Panteras se quedaron con la plata y completaron el podio junto a Chile y Colombia

El seleccionado argentino fue subcampeón en el vóleibol femenino de Santa Fe 2026. El oro quedó en manos de Chile y Colombia obtuvo la medalla de bronce en el Estadio Cubierto Claudio Newell.

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El vóleibol femenino definió su podio en el Estadio Cubierto Claudio Newell, donde Las Panteras obtuvieron la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Chile se consagró campeón y Colombia completó los tres primeros lugares con el bronce.

Las Panteras, subcampeonas

El seleccionado argentino terminó en el segundo puesto de la competencia y se quedó con la presea plateada. El equipo estuvo integrado por Martina Bednarek, Victoria Caballero, Morena Chiappero, Helena Cugno, Martina Da Dalt, Elena Guerrico, María Martínez, María Matich, Julieta Medina, Emma Oldani, Dalma Pérez, Julieta Ruelli y Sofía Vélez.

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La medalla de oro fue para Chile, que cerró el torneo en lo más alto del podio. El conjunto estuvo conformado por Consuelo Alarcón, Dominga Aylwin, Laura Cisternas, Florencia Giglio, Daniela Maureira, María Nielsen, Beatriz Novoa, Carla Ruz, Paula Salinas, Petra Schwartzman, Celeste Somervell y Trinidad Trujillo.

Colombia completó el podio con la medalla de bronce. Sus representantes fueron Valery Balanta, Melanie Gallego, Helen Lozano, Danny Mesa, Ivonee Montaño, Katherin Ramírez, Karen Rentería, Laura Rojas, Juliana Toro, Nicoll Torres y Wendy Vargas.

Así, Chile, Argentina y Colombia ocuparon los tres lugares del podio del vóleibol femenino en el Estadio Cubierto Claudio Newell, en una nueva definición de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

12 - 26 de septiembre de 2026
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