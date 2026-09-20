Juegos Suramericanos

El domingo cambia el ritmo: hockey, cumbia, tango y música en los Fan Fest

Santa Fe, Rosario y Rafaela preparan una nueva jornada con propuestas desde la mañana hasta la noche. Habrá transmisión del hockey femenino, circo, DJs, bandas, baile y distintos géneros musicales para acompañar otra jornada de los Juegos Suramericanos.