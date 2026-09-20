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Maximiliano Pullaro
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Santa Fe 2026: Chile venció a Colombia por 3-2 y se metió en las semifinales

La Roja Sub-20 se impuso en un partido cambiante, resistió la reacción colombiana en el segundo tiempo y aseguró su clasificación en el fútbol masculino.

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Chile derrotó este domingo a Colombia por 3-2 y consiguió la clasificación a las semifinales del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Roja construyó la diferencia en el primer tiempo y logró sostenerla ante la reacción de su rival.

Joaquín Muñoz fue la principal figura ofensiva del seleccionado chileno con dos goles, mientras que Cristian Rocha convirtió el restante. Colombia descontó a través de Alam García y Miguel Marulanda.

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Chile golpeó antes del descanso

El seleccionado dirigido por Sebastián Miranda consiguió sacar una ventaja de dos tantos durante la primera mitad. Muñoz fue protagonista del ataque chileno y el equipo se fue al descanso con un 2-0 favorable.

Colombia cambió el desarrollo en el complemento y logró marcar dos veces. García y Marulanda aparecieron en el área rival para mantener al conjunto cafetero dentro del partido.

Chile, sin embargo, también encontró un gol durante la segunda etapa y terminó imponiéndose por 3-2. El resultado le permitió asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Resultado
COL Colombia
0
2
2
1° tiempo
2° tiempo
Final
CHI Chile
2
1
3
Estadísticas del partido
Total
1° tiempo
2° tiempo
Duración 90:00
42% 10/24
Remates al arco / remates
50% 4/8
8
Remates bloqueados
2
11
Faltas
13
10
Córners
2
-
Tiros libres directos
1
14
Tiros libres indirectos
13
-
Penales
(convertidos/intentos)
-
3
Offsides
2
-
Goles en contra
-
1
Tarjetas amarillas
2
-
Expulsiones por doble amarilla
-
-
Tarjetas rojas directas
-
Posesión de pelota
61% 39%
Fuente: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Colombia tuvo más la pelota

Las estadísticas reflejaron un partido con amplio dominio territorial colombiano. Colombia terminó con el 61% de posesión contra el 39% de Chile y acumuló 24 remates, diez de ellos dirigidos al arco.

Chile fue más efectivo con sus oportunidades: realizó ocho disparos durante los 90 minutos y cuatro fueron al arco. También hubo una marcada diferencia en los tiros de esquina, con diez para Colombia y dos para La Roja.

En el apartado disciplinario, Colombia cometió 11 faltas y recibió una tarjeta amarilla, mientras que Chile acumuló 13 infracciones y dos amonestados.

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La Roja, entre los cuatro mejores

Muñoz terminó el encuentro con dos goles en sus dos remates al arco, mientras que Rocha convirtió en su única llegada entre los tres palos. Martín Jiménez y Mario Sandoval registraron una asistencia cada uno para el conjunto chileno.

Por Colombia, Marulanda convirtió con su único remate y García anotó uno de los dos disparos que dirigió al arco. Daniel Socarrás aportó una asistencia.

Con el triunfo, Chile avanzó a las semifinales del fútbol masculino y continuará su participación en busca de una de las medallas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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