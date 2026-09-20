Alerta naranja

Juegos Suramericanos: se suspenden este domingo los Fan Fest por las condiciones climáticas

En Rosario las competencias de rugby y fútbol serán reprogramadas para mañana. Quienes tenían tickets de ingreso para esos eventos podrán utilizarlos sin necesidad de ninguna gestión. Las actividades indoor, en todas las sedes, se mantienen; aunque no habrá entrenamientos oficiales.