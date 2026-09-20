Santa Fe amaneció este domingo 20 de septiembre con cielo cubierto y una temperatura de 17,7°C. La humedad alcanzaba el 96%. A las 6, el viento soplaba desde el norte a 17 km/h.
Santa Fe tendrá un domingo caluroso con alerta naranja por tormentas fuertes
El SMN anticipa una máxima de 28°C y tormentas desde la tarde. Rige una alerta naranja con posible granizo, lluvias intensas y ráfagas superiores a 90 km/h.
Cómo estará el tiempo este domingo
Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima prevista es de 16°C y el viento del norte tendrá una velocidad de entre 13 y 22 km/h.
Las condiciones cambiarán durante la tarde, cuando el Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas fuertes y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura alcanzará una máxima de 28°C.
En ese período, el viento continuará desde el norte a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, aunque podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
Alerta naranja por tormentas
Para los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo rige una alerta naranja durante la tarde. El área podría ser afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con precipitaciones intensas en cortos períodos y caída de granizo de diversos tamaños.
El aviso también contempla ráfagas que podrían superar los 90 km/h y acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros, con posibilidades de que esos valores sean superados de manera puntual.
Durante la noche, la alerta descenderá al nivel amarillo. Las tormentas continuarán con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, mientras que la temperatura rondará los 20°C.
El viento rotará hacia el sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas estimadas entre 51 y 59 km/h. El SMN no emitió alertas específicas por viento, lluvia, niebla, humo o granizo, aunque estos fenómenos pueden presentarse asociados a las tormentas.
Recomendaciones ante el alerta
El organismo recomienda permanecer en construcciones cerradas, evitar circular si no es necesario, alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas. También aconseja cerrar puertas y ventanas y retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Además, se sugiere desconectar los electrodomésticos si ingresa agua, cargar los teléfonos con anticipación y preparar un kit de emergencia con agua, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.
Pronóstico para lunes y martes
El lunes comenzará el descenso de las temperaturas en Santa Fe, con una mínima de 13°C y una máxima de 23°C. Para esa jornada no se registran alertas meteorológicas en los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo.
El martes el enfriamiento será más marcado: la mínima bajará hasta los 6°C y la máxima llegará a los 18°C. Tampoco se encuentran vigentes alertas por tormentas, lluvias, viento u otros fenómenos para ese día.