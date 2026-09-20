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Pullaro destacó el impacto de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Durante las finales en el Lago del Sur, el mandatario habló el impacto educativo y social del certamen, además del desarrollo seguro de cada competencia.

Pullaro y Tejeda viendo Water Ski en el Parque del SurPullaro y Tejeda viendo Water Ski en el Parque del Sur
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Este domingo el gobernador Maximiliano Pullaro presenció el domingo por la mañana las finales de esquí náutico en las modalidades slalom, figuras, wakeboard y salto, disputadas en el Lago del Sur de la ciudad de Santa Fe, en el marco de los Juegos Suramericanos 2026.

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Durante la jornada, Pullaro sostuvo que “la ciudadanía de toda la provincia se apropió de los Juegos Suramericanos” y definió al evento como una combinación de distintas dimensiones. “Es un acontecimiento deportivo, pero también educativo, porque participan casi el 20 % de los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias de la provincia. Y, además, es una fiesta popular que nos llena de alegría”, afirmó.

Water Ski en el Parque del SurWater Ski en el Parque del Sur. Crédito: Fernando Nicola

Gran convocatoria y legado deportivo

El mandatario valoró la convocatoria en las distintas sedes y remarcó que hay estadios repletos y filas para asistir a las competencias. “Eso habla del legado que nos va a quedar”, señaló.

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En ese sentido, aseguró que la Provincia continuará trabajando para sostener la inversión realizada y potenciar el impacto de la infraestructura deportiva. “Queremos que sea un motor más de la economía santafesina, que permita atraer turismo para que conozcan nuestra gastronomía, nuestra música y nuestra historia”, explicó.

Pullaro también planteó que el desafío es consolidar el vínculo de la sociedad con los Juegos. “Un evento deportivo se transformó en un acontecimiento educativo y, a la vez, en una fiesta popular de la que la ciudadanía puede apropiarse y disfrutar”, expresó.

El gobernador hizo hincapié, además, en el papel de la seguridad pública para la realización de actividades masivas. “La provincia entra en una etapa diferente porque la seguridad está contenida y podemos comenzar a invertir más en eventos culturales, deportivos y educativos, que también le dan otra perspectiva a nuestra sociedad”, indicó. Y destacó el desarrollo de los grandes eventos sin incidentes. “No tuvimos inconvenientes en materia de inseguridad en los grandes eventos”, valoró.

Inversión deportiva

Pullaro se refirió también a la inversión en deporte, que consideró “no como un gasto, sino como una herramienta para contener y proyectar valores”. En ese marco, recordó que Santa Fe es la única provincia con una ley de financiamiento de infraestructura deportiva.

Water Ski en el Parque del SurWater Ski en el Parque del Sur. Crédito: Fernando Nicola

“Hay una parte del presupuesto destinada a financiar infraestructura deportiva y la estamos cumpliendo”, aseguró.

Por último, señaló que el próximo paso “será fortalecer a los clubes de pueblos y ciudades para que, a través de mejores instalaciones, puedan formar a niños, niñas y jóvenes”.

Agradeció también “la generosidad de todos los deportistas de primer nivel que se sumaron de alguna manera a este evento. Me emocioné ayer cuando vi a todos los integrantes del cuerpo técnico de la Selección viendo a la Argentina. Nos merecíamos los santafesinos un evento así”, aseguró.

Para cerrar, invitó a todos a seguir participando de los Juegos Suramericanos. “Este es un evento de toda la ciudadanía santafesina. Queremos que se acerquen a los valores del trabajo en equipo, la solidaridad y el esfuerzo, para proyectar positivamente a la sociedad y convertir a Santa Fe en la provincia que más medallas olímpicas gane en el futuro”, concluyó.

12 - 26 de septiembre de 2026
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