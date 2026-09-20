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Las Leonas vencieron a Perú y llegan invictas a la final de los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina de hockey femenino se impuso ante el combinado peruano por la cuarta fecha.

Las Leonas en su último partido de la primera fase ante Perú. Crédito: Fernando NicolaLas Leonas en su último partido de la primera fase ante Perú. Crédito: Fernando Nicola
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La Selección Argentina de hockey femenino continuó este domingo su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ante Perú.

Las Leonas vs Perú en los Juegos Suramericanos

Las Leonas vs Perú en los Juegos Suramericanos

Aplastante victoria

Fue triunfo por 19 a 1. Con goles de Zoe Díaz (4), Catalina Andrade (3), Aylín Pacheco (2), Milagros Alastra (2), Chiara Ambrosini (2) y Lourdes Pisthon (2), sumados a los aportes individuales de Lara Casas, Brisa Bruggesser, Sofía Cairó y Sol Pagella.

El encuentro se disputó desde las 14 horas en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH) de la ciudad de Santa Fe, sede de este deporte en sus dos ramas.

Las Leonas en su último partido de la primera fase ante Perú. Crédito: Fernando NicolaLas Leonas en su último partido de la primera fase ante Perú. Crédito: Fernando Nicola

De esta manera, completaron la fase de grupo de forma invicta, derrotando a 14 a 0 a Paraguay en la primera fecha, 5 a 0 a Uruguay en la segunda fecha, 5 a 1 a Chile en la tercera fecha y a Perú.

El seleccionado argentino, dirigido por Fernando Ferrara, desplegó una ráfaga incesante de goles durante todos los partidos. Cerrando, con estos resultados, una primera etapa perfecta con puntaje ideal y un impresionante saldo de 51 goles a favor y solo dos en contra.

Cuándo juegan la final

Las Leonas disputarán este martes 22 de septiembre el partido final por la medalla de oro desde las 15:45 horas en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).

Las Leonas en su último partido de la primera fase ante Perú. Crédito: Fernando NicolaLas Leonas en su último partido de la primera fase ante Perú. Crédito: Fernando Nicola

El partido por el bronce se jugará durante la misma jornada, pero desde las 11:15 horas.

Los Leones tendrán su final también el martes, pero desde las 13:30 horas.

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