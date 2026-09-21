Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán este lunes 21 de septiembre con una amplia y nutrida grilla de actividades que combinará el inicio de nuevas disciplinas colectivas, deportes de precisión y definiciones clave por medallas.
Juegos Suramericanos: la agenda completa del lunes 21 de septiembre
La jornada comenzará a las 8.30 y combinará el inicio del softbol masculino en Paraná, el arranque del polo acuático y deportes de raqueta en Rosario, junto con finales en gimnasia rítmica y compromisos clave de las selecciones argentinas.
Con epicentro en las sedes de Santa Fe, Rosario y Paraná, la actividad arrancará desde muy temprano en la mañana y se extenderá hasta pasadas las diez de la noche.
Mañana de estrenos y eliminatorias en Rosario y Santa Fe
La acción matutina comenzará con los deportes de raqueta y la presentación del Bádminton en el ISEF Nº11 de Rosario, como así también el tenis en el Hipódromo.
Será seguido a las 12:00, entre otros, por el inicio del torneo de polo acuático en el Centro Acuático Provincial y los primeros cruces clasificatorios de tenis de mesa, bádminton, raquetbol y squash.
A esa misma hora, en el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario, se pondrán en marcha las rondas preliminares de pelota vasca en las modalidades de frontball y pelota goma trinquete. En tanto, la Nave B de la Rural rosarina albergará desde las 9:00 el pesaje y luego los combates eliminatorios de lucha grecorromana masculina en todas sus categorías de peso.
Definiciones en gimnasia y fútbol de selección desde el mediodía
A partir de las 14:00, el Invencible Arena de Rosario vibrará con las competencias decisivas de gimnasia rítmica por aparatos y conjunto, mientras que desde las 15:00 se disputarán las finales de gimnasia en trampolín sincronizado.
Paralelamente, a las 15:00 saldrá a la cancha en el Estadio Marcelo Bielsa la Selección Argentina de fútbol masculino para disputar su compromiso decisivo de la fase de grupos frente a Venezuela.
Vóley, softbol en Paraná y medallas en lucha durante la tarde
En la subsede de Paraná, el Estadio Mundialista dará inicio a las 14:00 al torneo de softbol masculino, el cual se extenderá hasta las 19:00 contemplando tres partidos de la fase preliminar.
En el Estadio Cubierto Claudio Newell de Rosario, el voleibol indoor masculino tendrá la presentación de Argentina frente a Bolivia fijada para las 15:00. De manera simultánea, entre las 17:00 y las 20:00, la lucha grecorromana coronará a los nuevos campeones suramericanos con sus combates definitorios por las medallas.
Los reprogramados
Tras la suspensión por cuestiones climáticas de los partidos de Rugby 7 y Fútbol por los Juegos Suramericanos en Rosario, se definieron los nuevos horarios para ambas disciplinas. En el caso del fútbol femenino y masculino, los enfrentamientos serán desde las 10 en la Asociación Rosarina de Fútbol. Y el rugby se disputará en el Hipódromo de Rosario.
Cabe recordar que quienes habían adquirido sus ticket previamente podrán ingresar con los mismos sin necesidad de otro trámite. En tanto, el ingreso general sigue siendo libre y gratuito, hasta completar el aforo, previa obtención del QR de ingreso al Fan Fest que habilita la circulación por todos los escenarios deportivos.