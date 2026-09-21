Juegos Suramericanos

Germán Chiaraviglio: “Es para sacarse el sombrero con la inversión del Gobierno de Santa Fe en infraestructura y obras para el deporte”

En el día previo al inicio del atletismo en los Juegos Suramericanos, el exgarrochista y embajador deportivo palpitó las cuatro jornadas programadas en la pista del CARD de la ciudad de Santa Fe. El santafesino también destacó los nuevos escenarios que quedarán como legado para los más jóvenes.