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Santa Fe 2026: plata para Argentina en trampolín sincronizado mixto

La dupla argentina conformada por Lucila Maldonado y Tobías Weise sumó la primera presea de la jornada tras finalizar en el segundo puesto de la competencia, compartiendo el podio con Brasil y Venezuela.

Lucila Maldonado y Tobías Weise durante la rutina de trampolín sincronizado mixto en los Juegos Suramericanos.Lucila Maldonado y Tobías Weise durante la rutina de trampolín sincronizado mixto en los Juegos Suramericanos.
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La gimnasia argentina sumó un nuevo logro en los Juegos Suramericanos. La dupla conformada por Lucila Maldonado y Tobías Weise se quedó con la medalla de plata en la final de trampolín sincronizado mixto, tras completar una sólida rutina en la instancia decisiva.

El binomio nacional alcanzó una puntuación de 44.020 en su presentación, registro que le aseguró el segundo escalón del podio continental y significó la primera medalla del día para la delegación albiceleste en la competencia.

Resultados

1 BRA LOPES Camila CELESTINO Vinicius 44.460
Puntaje
Dificultad12.400
Ejecución7.450
Desplazamiento horizontal9.050
Sincronización15.560
Penalizaciones
Total44.460
2 ARG MALDONADO Lucila WEISE Tobias 44.020
Puntaje
Dificultad7.200
Ejecución8.700
Desplazamiento horizontal9.700
Sincronización18.420
Penalizaciones
Total44.020
3 VEN ROJO Alida GONZALEZ Jezreel 43.660
Puntaje
Dificultad9.400
Ejecución7.600
Desplazamiento horizontal9.600
Sincronización17.060
Penalizaciones
Total43.660
4 PER PACHECO Angela VALENCIA Miguel 43.050
Puntaje
Dificultad7.300
Ejecución7.150
Desplazamiento horizontal9.500
Sincronización19.100
Penalizaciones
Total43.050
5 COL SANCHEZ Anny PARRA Santiago 13.260
Puntaje
Dificultad0.600
Ejecución9.900
Desplazamiento horizontal0.900
Sincronización1.860
Penalizaciones
Total13.260

Fuente: resultados oficiales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Definición y podio continental

La pareja argentina compartió la premiación de la disciplina con las representaciones de Brasil y Venezuela. La dupla brasileña Lopes-Celestino y la venezolana Rojo-González completaron las posiciones de honor en la clasificación general.

La prueba de trampolín sincronizado mixto demanda una estricta coordinación técnica y precisión en los saltos simultáneos, factores que los atletas argentinos sostuvieron a lo largo de su ejecución para ubicarse entre los puestos de vanguardia de la región.

12 - 26 de septiembre de 2026
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