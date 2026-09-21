La gimnasia argentina sumó un nuevo logro en los Juegos Suramericanos. La dupla conformada por Lucila Maldonado y Tobías Weise se quedó con la medalla de plata en la final de trampolín sincronizado mixto, tras completar una sólida rutina en la instancia decisiva.
Santa Fe 2026: plata para Argentina en trampolín sincronizado mixto
La dupla argentina conformada por Lucila Maldonado y Tobías Weise sumó la primera presea de la jornada tras finalizar en el segundo puesto de la competencia, compartiendo el podio con Brasil y Venezuela.
El binomio nacional alcanzó una puntuación de 44.020 en su presentación, registro que le aseguró el segundo escalón del podio continental y significó la primera medalla del día para la delegación albiceleste en la competencia.
Resultados
1 BRA LOPES Camila CELESTINO Vinicius 44.460
|Puntaje
|Dificultad
|12.400
|Ejecución
|7.450
|Desplazamiento horizontal
|9.050
|Sincronización
|15.560
|Penalizaciones
|Total
|44.460
2 ARG MALDONADO Lucila WEISE Tobias 44.020
|Puntaje
|Dificultad
|7.200
|Ejecución
|8.700
|Desplazamiento horizontal
|9.700
|Sincronización
|18.420
|Penalizaciones
|Total
|44.020
3 VEN ROJO Alida GONZALEZ Jezreel 43.660
|Puntaje
|Dificultad
|9.400
|Ejecución
|7.600
|Desplazamiento horizontal
|9.600
|Sincronización
|17.060
|Penalizaciones
|Total
|43.660
4 PER PACHECO Angela VALENCIA Miguel 43.050
|Puntaje
|Dificultad
|7.300
|Ejecución
|7.150
|Desplazamiento horizontal
|9.500
|Sincronización
|19.100
|Penalizaciones
|Total
|43.050
5 COL SANCHEZ Anny PARRA Santiago 13.260
|Puntaje
|Dificultad
|0.600
|Ejecución
|9.900
|Desplazamiento horizontal
|0.900
|Sincronización
|1.860
|Penalizaciones
|Total
|13.260
Fuente: resultados oficiales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Definición y podio continental
La pareja argentina compartió la premiación de la disciplina con las representaciones de Brasil y Venezuela. La dupla brasileña Lopes-Celestino y la venezolana Rojo-González completaron las posiciones de honor en la clasificación general.
La prueba de trampolín sincronizado mixto demanda una estricta coordinación técnica y precisión en los saltos simultáneos, factores que los atletas argentinos sostuvieron a lo largo de su ejecución para ubicarse entre los puestos de vanguardia de la región.