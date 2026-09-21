Referente colombiana

Mariana Pajón, sobre el Invencible Velódromo de Rafaela: “Ojalá tuviéramos algo así donde vivo”

La triple medallista olímpica colombiana compitió en ciclismo de pista, una novedad dentro de su participación en los Juegos Suramericanos, y destacó el escenario rafaelino por su potencial para el desarrollo deportivo.