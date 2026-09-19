Este sábado los Fan Fest vuelven a abrir sus puertas para acompañar otra jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Hay propuestas para distintos públicos y estilos en las tres ciudades sede, con música, espectáculos y actividades que arrancan temprano y van tomando ritmo a medida que avanza la tarde.
Caligaris, Fiesta Bresh y Cacho Deicas, todo lo que propone el Fan Fest este sábado
Rosario, Santa Fe y Rafaela preparan una nueva jornada con música en vivo, DJs, murga, circo y propuestas para disfrutar durante todo el día. La programación comienza por la mañana y se extiende hasta la noche.
Rosario prepara una tarde de música y celebración
En Rosario, la programación comienza a las 10 con Circo Lumiere en CapiPlaza, que volverá a presentarse a las 15. Desde las 14, el escenario de Independencia 1 comenzará a sumar música con DJ Valen y luego llegarán La Revancha y Los Peñaloza.
La tarde continuará con las propuestas de FM VIDA y Naranja Dulce, en una programación que también tendrá a El Rey Kid Tropical en el Museo del Deporte. Radio F! acompañará entre las 18 y las 20 con sus DJs en Independencia 2.
Y cuando llegue la noche, Rosario tendrá dos de los momentos más esperados de la jornada: Caligaris, a las 19, y Fiesta Polenta, a las 20, ambos en Independencia 1.
Santa Fe se prepara para una noche de Bresh
En el Parque del Sur, la jornada comenzará temprano con la programación de Aire de Santa Fe, que ocupará el Escenario 2 durante distintos momentos del día.
La música comenzará a ganar protagonismo desde las 14 con un DJ y continuará con el Grupo La Docena, a las 16, y la Murga Chacharritas, a las 17. Más tarde será el turno de Código Inverso y Astrobonzo.
El gran cierre llegará a las 20 con la Fiesta Bresh, que volverá a poner al Escenario 1 en modo celebración para cerrar la jornada santafesina.
Rafaela tendrá música, baile y un cierre especial
En Rafaela, la actividad se repartirá entre el Microestadio y el Velódromo. Desde las 14, DJ Julián Pucheta pondrá música en el Microestadio, mientras que durante la tarde se sucederán propuestas de baile y DJs en el Velódromo. A las 17 será el turno de DJ Eli Sampa, que se sumará a la programación musical de la jornada.
También habrá música en vivo con RP Big Band, La Simón Chicco y Protocolo Tumbao, además de las presentaciones de Foket y otras propuestas musicales.
El cierre tendrá un nombre muy esperado: Cacho Deicas se presentará a las 20 en el Microestadio, poniendo el broche musical a la jornada en Rafaela.
Cómo ingresar al Fan Fest
El acceso a los Fan Fest es gratuito, pero es necesario contar con un QR. El código debe gestionarse nuevamente cada día a través de entradas.santafe2026.ar.
Con ese QR se puede ingresar al Fan Fest correspondiente y disfrutar de la programación prevista para cada jornada. Así, este sábado habrá opciones desde la mañana hasta la noche para acompañar los Juegos con música, espectáculos y encuentros en Rosario, Santa Fe y Rafaela.