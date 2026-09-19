#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Juegos Suramericanos

Caligaris, Fiesta Bresh y Cacho Deicas, todo lo que propone el Fan Fest este sábado

Rosario, Santa Fe y Rafaela preparan una nueva jornada con música en vivo, DJs, murga, circo y propuestas para disfrutar durante todo el día. La programación comienza por la mañana y se extiende hasta la noche.

El Parque del Sur será el punto de encuentro para las actividades en Santa Fe.El Parque del Sur será el punto de encuentro para las actividades en Santa Fe.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Este sábado los Fan Fest vuelven a abrir sus puertas para acompañar otra jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Hay propuestas para distintos públicos y estilos en las tres ciudades sede, con música, espectáculos y actividades que arrancan temprano y van tomando ritmo a medida que avanza la tarde.

Mirá tambiénEl fin de semana comenzó con recitales multitudinarios y una gran fiesta en los Fan Fest de las tres ciudades

Rosario prepara una tarde de música y celebración

En Rosario, la programación comienza a las 10 con Circo Lumiere en CapiPlaza, que volverá a presentarse a las 15. Desde las 14, el escenario de Independencia 1 comenzará a sumar música con DJ Valen y luego llegarán La Revancha y Los Peñaloza.

Los Fan Fest ofrecen propuestas musicales y actividades para acompañar los Suramericanos.Los Fan Fest ofrecen propuestas musicales y actividades para acompañar los Suramericanos.

La tarde continuará con las propuestas de FM VIDA y Naranja Dulce, en una programación que también tendrá a El Rey Kid Tropical en el Museo del Deporte. Radio F! acompañará entre las 18 y las 20 con sus DJs en Independencia 2.

Y cuando llegue la noche, Rosario tendrá dos de los momentos más esperados de la jornada: Caligaris, a las 19, y Fiesta Polenta, a las 20, ambos en Independencia 1.

Santa Fe se prepara para una noche de Bresh

En el Parque del Sur, la jornada comenzará temprano con la programación de Aire de Santa Fe, que ocupará el Escenario 2 durante distintos momentos del día.

La música comenzará a ganar protagonismo desde las 14 con un DJ y continuará con el Grupo La Docena, a las 16, y la Murga Chacharritas, a las 17. Más tarde será el turno de Código Inverso y Astrobonzo.

La programación se extenderá desde la mañana hasta la noche en las tres ciudades sede.La programación se extenderá desde la mañana hasta la noche en las tres ciudades sede.

El gran cierre llegará a las 20 con la Fiesta Bresh, que volverá a poner al Escenario 1 en modo celebración para cerrar la jornada santafesina.

Rafaela tendrá música, baile y un cierre especial

En Rafaela, la actividad se repartirá entre el Microestadio y el Velódromo. Desde las 14, DJ Julián Pucheta pondrá música en el Microestadio, mientras que durante la tarde se sucederán propuestas de baile y DJs en el Velódromo. A las 17 será el turno de DJ Eli Sampa, que se sumará a la programación musical de la jornada.

Rafaela combinará música en vivo, DJs y propuestas para disfrutar durante la tarde.Rafaela combinará música en vivo, DJs y propuestas para disfrutar durante la tarde.

También habrá música en vivo con RP Big Band, La Simón Chicco y Protocolo Tumbao, además de las presentaciones de Foket y otras propuestas musicales.

El cierre tendrá un nombre muy esperado: Cacho Deicas se presentará a las 20 en el Microestadio, poniendo el broche musical a la jornada en Rafaela.

Cómo ingresar al Fan Fest

El acceso a los Fan Fest es gratuito, pero es necesario contar con un QR. El código debe gestionarse nuevamente cada día a través de entradas.santafe2026.ar.

Rosario tendrá una jornada con espectáculos, DJs y música en distintos escenarios.Rosario tendrá una jornada con espectáculos, DJs y música en distintos escenarios.

Con ese QR se puede ingresar al Fan Fest correspondiente y disfrutar de la programación prevista para cada jornada. Así, este sábado habrá opciones desde la mañana hasta la noche para acompañar los Juegos con música, espectáculos y encuentros en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

12 - 26 de septiembre de 2026
Noticias
Agenda
Medallero
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Juegos Odesur 2026
Santa Fe
Rosario
Rafaela
Arte Música Teatro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro