Juegos Suramericanos

Caligaris, Fiesta Bresh y Cacho Deicas, todo lo que propone el Fan Fest este sábado

Rosario, Santa Fe y Rafaela preparan una nueva jornada con música en vivo, DJs, murga, circo y propuestas para disfrutar durante todo el día. La programación comienza por la mañana y se extiende hasta la noche.