Natalia Vera vivió una jornada inolvidable en el Velódromo Rafaela. La ciclista del Club Ciclista de Rafaela formó parte del equipo argentino que obtuvo la medalla de plata en Velocidad por Equipos Femenino, junto a Guadalupe Díaz y Valentina Méndez, en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Natalia Vera, plata en casa: “Esta medalla vale mucho más”
La ciclista del Club Ciclista de Rafaela integró el equipo argentino que consiguió la medalla de plata en Velocidad por Equipos Femenino en Santa Fe 2026. Tras el podio, destacó el nivel alcanzado, el acompañamiento del público y el impacto que tendrá el nuevo velódromo para el ciclismo argentino.
Tras la competencia,en diálogo, Vera valoró el resultado y explicó que, más allá del segundo puesto, el equipo pudo cumplir uno de sus principales objetivos: mejorar su marca.
“Para muchas personas una medalla de plata parece poco, pero para nosotros, como atletas, es un montón. Veníamos de un Mundial y de un campeonato del mundo y dimos todo. Se vio que nos dejamos todo por nuestro país”, expresó en diálogo con Radio Rafaela.
Argentina enfrentó en la definición a Colombia, un rival que las ciclistas sabían que sería exigente. Sin embargo, Vera aseguró que nunca dejaron de competir hasta el final.
“Somos muy conscientes de eso, pero tampoco nos damos por vencidas. Dijimos que teníamos que dar todo, porque podían equivocarse o podían pasar muchas cosas. Fuimos a dar lo mejor y se dio esto”, contó.
El nuevo velódromo, una herramienta para crecer
Uno de los aspectos que más destacó Vera fue la posibilidad de haber entrenado durante un mes en el nuevo escenario de Rafaela antes de los Juegos.
Según explicó, contar con una pista de estas características permitió al equipo adaptarse a las condiciones de competencia y mejorar sus registros.
“Este velódromo hace que nosotros, como ciclistas en general, podamos mejorar nuestras marcas. Estuvimos un mes acá y pudimos bajar nuestros tiempos y encontrar nuestro rodaje ideal para competir en una pista de madera”, señaló.
La deportista consideró que disponer de una infraestructura de este nivel representa un cambio importante para el ciclismo argentino, especialmente porque antes debían viajar pocos días antes de las competencias para adaptarse a pistas similares.
“Creo que este velódromo va a dejar un antes y un después para el ciclismo argentino y, obviamente, para la ciudad”, afirmó.
Una medalla con un significado especial
Más allá del resultado deportivo, la plata tuvo un valor especial para Vera por todo lo que representa en su trayectoria.
“Creo que fue una de las medallas más importantes que he vivido. He ganado muchas, tuve momentos buenos y malos, pero creo que esta medalla vale mucho más”, sostuvo.
Y explicó por qué: “Es la primera medalla como familia, es la primera medalla como mamá”.
También destacó el acompañamiento que recibió durante la competencia, con un velódromo colmado de público alentando al equipo argentino.
“La pista estuvo repleta de gente gritando Argentina, gritando mi nombre, y eso no tiene precio. Hace diez años que doy todo por estos colores, por esta bandera, y que hoy la gente pueda ver eso es increíble”, expresó emocionada.
Un detalle que llevó a la pista
Vera también contó el significado especial que tuvo un detalle que la acompañó durante la competencia: un pequeño homenaje al capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.
“Fue una idea de una amiga muy genia que hizo todo lo posible para que el Capi estuviera en mis uñas”, relató.
Para la ciclista, el gesto también estuvo relacionado con su participación en los Juegos y con el vínculo que construyó con la ciudad: “El Capi viene siendo parte de estos Juegos. Hace unos días llevé la antorcha y también fui embajadora de la ciudad. Era algo que tenía que estar marcado en mí”.
Así, la medalla de plata conquistada en Rafaela quedó como uno de los momentos más significativos de la carrera de Natalia Vera: por el resultado, por el acompañamiento de su gente y por haber conseguido el podio internacional en una pista que también representa una nueva etapa para el ciclismo de la ciudad