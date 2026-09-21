Juegos Suramericanos

Natalia Vera, plata en casa: “Esta medalla vale mucho más”

La ciclista del Club Ciclista de Rafaela integró el equipo argentino que consiguió la medalla de plata en Velocidad por Equipos Femenino en Santa Fe 2026. Tras el podio, destacó el nivel alcanzado, el acompañamiento del público y el impacto que tendrá el nuevo velódromo para el ciclismo argentino.