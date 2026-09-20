Juegos Suramericanos en Santa Fe

Esquí acuático: Argentina sumó tres oros en Lago Sur

El seleccionado argentino se quedó con los títulos en salto masculino y las dos pruebas de wakeboard. Tobías Giorgis, Ulf Ditsch y Eugenia de Armas fueron los ganadores, mientras que Chile y Perú también tuvieron campeones.