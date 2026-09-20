La jornada de esquí acuático de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvo como escenario Lago Sur y dejó tres medallas de oro para Argentina. Tobías Giorgis se impuso en salto masculino, mientras que Ulf Ditsch y Eugenia de Armas fueron campeones en las ramas masculina y femenina de wakeboard.
Esquí acuático: Argentina sumó tres oros en Lago Sur
El seleccionado argentino se quedó con los títulos en salto masculino y las dos pruebas de wakeboard. Tobías Giorgis, Ulf Ditsch y Eugenia de Armas fueron los ganadores, mientras que Chile y Perú también tuvieron campeones.
Además de los títulos, la delegación argentina sumó otras medallas en las distintas pruebas disputadas durante la jornada, con presencia en prácticamente todos los podios.
Tres oros argentinos
En salto masculino, Tobías Giorgis se quedó con la medalla de oro. El chileno Emile Ritter obtuvo la plata y Francisco Giorgis, también argentino, completó el podio con el bronce.
El otro gran protagonista argentino fue Ulf Ditsch, quien ganó el wakeboard masculino con 85,33 puntos. Su compatriota Kai Ditsch obtuvo la plata con 83,67 y el colombiano Jorge Alfredo Rocha O. consiguió el bronce con 74,33.
En la rama femenina, Eugenia de Armas también alcanzó el primer lugar en wakeboard, con 90,33 puntos. La chilena Ignacia Holscher fue segunda con 79,00 y la argentina María Victoria de Armas terminó tercera con 67,66.
Más presencia argentina en los podios
En slalom masculino, el chileno Gustavo Kretschmer se consagró campeón con una marca de 5.00/58/11.25. La segunda posición fue compartida por el brasileño Felipe Simioni Neves y los argentinos Antonio Collazo y Bautista Ahumada.
Entre las mujeres, la peruana Cristhiana de Osma obtuvo el oro con 3.00/55/11.25, seguida por la chilena Trinidad Espinal. La argentina Violeta Mociulsky completó el podio con la medalla de bronce.
En figuras masculino, Chile consiguió el 1-2 con Martín Labra, ganador con 12.590 puntos, y Matías González, segundo con 12.560. El argentino Francisco Giorgis obtuvo el bronce con 8.990 puntos.
Por último, en figuras femenino, la peruana Natalia Cuglievan Wiese se quedó con el oro con 9.080 puntos. La colombiana Daniela Verswyvel G. fue segunda con 8.400 y la chilena Dominga González obtuvo el bronce con 6.630.
Los podios argentinos
Argentina cerró la jornada con tres medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce en las ocho pruebas disputadas.
Oros
Tobías Giorgis — salto masculino.
Ulf Ditsch — wakeboard masculino.
Eugenia de Armas — wakeboard femenino.
Platas
Kai Ditsch — wakeboard masculino.
Antonio Collazo y Bautista Ahumada — slalom masculino.
Bronces
Francisco Giorgis — salto masculino.
María Victoria de Armas — wakeboard femenino.
Violeta Mociulsky — slalom femenino.
Francisco Giorgis — figuras masculino.