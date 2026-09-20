Juegos Suramericanos 2026

Ecuestre: Chile, Argentina y Uruguay, en el podio

Mateo Garín Errázuriz se quedó con el oro individual en la prueba de salto, seguido por el argentino Juan Alberto Benítez Gallardo y el uruguayo Federico Gonzalo Daners Bidegain. La definición del concurso completo tuvo como protagonistas a tres países y dejó una jornada marcada por la estrecha relación entre los jinetes y sus caballos.