La prueba de salto del concurso completo de equitación tuvo una definición internacional en Rosario, con representantes de Chile, Argentina y Uruguay ocupando los tres lugares del podio individual de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Ecuestre: Chile, Argentina y Uruguay, en el podio
Mateo Garín Errázuriz se quedó con el oro individual en la prueba de salto, seguido por el argentino Juan Alberto Benítez Gallardo y el uruguayo Federico Gonzalo Daners Bidegain. La definición del concurso completo tuvo como protagonistas a tres países y dejó una jornada marcada por la estrecha relación entre los jinetes y sus caballos.
El chileno Mateo Garín Errázuriz se quedó con la medalla de oro después de una competencia en la que destacó especialmente el trabajo realizado junto a su yegua. El resultado completó además una actuación por equipos que había dejado a Chile con la medalla de bronce.
“Muy feliz, muy contento. Vinimos con un objetivo que era quedar entre los tres primeros por equipo y quedamos bronce por equipo y más feliz por haber quedado, además oro por individual”, contó Garín Errázuriz después de la definición.
Un oro construido entre jinete y caballo
Para Garín Errázuriz, detrás de una medalla como esta hay mucho más que los días de competencia. La preparación junto a su equipo y el vínculo con su yegua fueron fundamentales para llegar en condiciones a la definición.
“Mucho trabajo, mucho tiempo. Entrenamos todos los días con un equipo muy grande, con toda la familia, con Bastian que es el que la cuida y trabaja con ella, con Antonia que siempre me apoya, con todos”, explicó.
El chileno llegó a Rosario una semana antes para que los caballos pudieran adaptarse después del viaje y destacó la evolución durante las distintas pruebas. “Alcanzamos a ambientar bien los caballos para que llegaran tranquilos después de un viaje largo. Anduvimos muy bien en la primera prueba, en la segunda prueba estuve un poco lento y me pasaron y el último día la yegua hizo todo lo que podía hacer, dejó todo y anduvo muy bien”, relató.
Cuando le preguntaron qué porcentaje de la medalla le correspondía a su compañera de competencia, no dudó: “80, 100. Todo”. Garín Errázuriz también valoró su experiencia durante los Juegos y destacó tanto la ciudad como las instalaciones y la organización en Rosario.
Argentina se quedó con la plata
El segundo lugar fue para el argentino Juan Alberto Benítez Gallardo, quien consiguió una medalla de plata individual que, según explicó, venía buscando desde hacía tiempo. “Significa un orgullo muy grande. Estoy feliz. Es la primera vez que puedo hacer medalla individual. La veníamos buscando. Sabíamos que podíamos lograrlo. Venimos entrenando muy duro durante bastante tiempo”, contó.
El argentino explicó que su caballo tuvo un desgaste importante durante la competencia y que en la última jornada eligió priorizarlo antes que exigirlo más para intentar alcanzar el oro. “El caballo volvió el segundo día bastante cansado. El tercer día no lo tuve como lo suelo tener pero él dejó todo y nos quedamos con la plata”, señaló.
La confianza entre ambos fue otro de los puntos destacados por Benítez Gallardo. “Él confía en mí. Va a ciegas a donde yo le pido y yo voy a ciegas a donde él me pide. Somos un binomio de confianza. Es mi amigo”, expresó. Y, al igual que Garín Errázuriz, cuando llegó la pregunta por el peso del caballo en la medalla, fue contundente: “Del caballo, 100%. Mío, nada. Yo voy como un pasajero”.
El argentino también valoró las condiciones de la competencia y la organización en Rosario, donde los días previos habían acompañado con buenas condiciones para el trabajo de los caballos.
Uruguay completó el podio
El bronce quedó en manos del uruguayo Federico Gonzalo Daners Bidegain, quien destacó el nivel que tuvo la competencia y la paridad entre los principales equipos de la región. “La verdad que estuvo bastante dura. Había varios equipos importantes. Estaba Brasil, Argentina, bueno, Chile. Estuvo bastante reñido, bastante duro”, analizó.
Daners Bidegain remarcó que los tres medallistas individuales representaron a distintos países, una muestra, según su mirada, del nivel que atraviesa la disciplina en Sudamérica.También habló sobre el vínculo entre jinete y caballo y lo definió como un proceso basado en trabajo, disciplina y confianza. “Con trabajo, con disciplina, con un método, creer en un sistema, enseñarles y que los caballos aprendan a confiar en vos. Eso es gran parte del éxito”, explicó.
Sobre la participación de su caballo en la conquista de la medalla, tampoco dejó dudas: “Mayoritariamente. Sin él no se hubiera logrado”.
El uruguayo además se llevó una buena impresión de Rosario, pese a que tuvo poco tiempo para recorrer la ciudad debido a las exigencias de la competencia y el cuidado permanente de los caballos. “La verdad que es una ciudad maravillosa. Ha sido muy lindo competir acá, es una ciudad que nos ha recibido maravillosamente”, destacó.
Los resultados de la jornada
En la prueba de salto, final individual del concurso completo de equitación, Mateo Garín Errázuriz (Chile) obtuvo la medalla de oro, seguido por Juan Alberto Benítez Gallardo (Argentina), plata, y Federico Gonzalo Daners Bidegain (Uruguay), bronce.
En el concurso ecuestre por equipos, la delegación de Brasil se adueñó de la medalla de oro en la prueba del Evento Completo tras acumular un total de 202.00 puntos de penalización. La medalla de plata quedó en manos de Argentina, que completó una actuación colectiva con 310.40 puntos. Por su parte, la presea de bronce fue para la representación de Chile, que finalizó en el tercer lugar con una marca de 433.60 unidades, superando al equipo de Uruguay que ocupó la cuarta posición con 451.50 penalizaciones.