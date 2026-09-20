Las competencias de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan su desarrollo y la lucha por las medallas se mantiene al rojo vivo. La delegación de Brasil se consolida en lo más alto del medallero general con un total de 177 preseas (71 de oro, 58 de plata y 48 de bronce).
Cómo quedó el medallero de los Suramericanos 2026 tras la actividad del domingo
Brasil lidera la clasificación general, seguido por Argentina en el segundo lugar y Colombia en el tercer puesto del podio.
En el segundo escalón se ubica Argentina, que suma 159 medallas (42 doradas, 45 de plata y 72 de bronce). Por su parte, Colombia completa el podio en la tercera posición acumulando 110 medallas (39 de oro, 37 de plata y 34 de bronce).
El top 5 lo completan Chile en el cuarto lugar con 91 medallas y Venezuela en la quinta posición con 89.
Medallero
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El aporte argentino
Eugenia de Armas volvió a subir a lo más alto del wakeboard femenino. La argentina ganó la prueba de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 90,33 puntos en el Lago Sur y, además, consiguió la clasificación a Lima 2027, donde buscará su tercer oro panamericano consecutivo.
Su hermana María Victoria “Vicky” de Armas completó el podio argentino con 67,66 y se quedó con la medalla de bronce.
Un par de horas más tarde se dio una nueva medalla de oro para Argentina en Wakebord, pero en la final masculina y de la mano de Ulf Ditsch. Su hermano mellizo, Kai Ditsch, lo siguió con la presea plateada y completó un segundo podio de hermanos argentinos en la jornada de domingo del Lago Sur.
Lucía Falasca se consagró campeona en Vela ILCA 6. Las regatas finales se desarrollaron este domingo por la mañana en la laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe.
En la clasificación general de la prueba de ILCA 6, la argentina Lucía Falasca obtuvo el primer lugar con 12 puntos netos, superando por un estrecho margen a la peruana Caterina Romero (2.ª posición con 13 puntos) y a la brasileña Valentina Guimaraes (3.er lugar con 31 puntos).
Argentina consiguió un doble podio en el tiro deportivo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Alexis Eberhardt ganó la medalla de oro en la prueba masculina de 50 metros rifle tres posiciones, mientras que Marcelo Zoccali se quedó con la plata.
Eberhardt terminó primero con 350,9 puntos y superó por apenas 1,5 unidades a su compatriota Zoccali, que cerró la competencia con 349,4. El venezolano Julio Iemma completó el podio con 335,6.
En handball femenino, La Garra cerró su participación con una celebración doble: empató 25-25 ante Paraguay y se quedó con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, resultado que además le permitió conseguir la clasificación a los próximos Juegos Panamericanos.
La definición se disputó ante un estadio colmado, que acompañó al seleccionado argentino hasta el cierre y festejó junto al equipo.