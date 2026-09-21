Un fuerte accidente se registró este lunes en el Invencible Velódromo de Rafaela, durante la competencia de ómnium femenino correspondiente a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: impactante caída de tres ciclistas en Rafaela
Tres competidoras sufrieron un fuerte golpe en plena recta durante la prueba de ómnium, pero lograron recuperarse y la actividad continuó con normalidad.
La caída ocurrió cuando las ciclistas circulaban por la recta, antes de ingresar al curvón del velódromo, en el sector ubicado debajo de la pantalla y del lado derecho de la pista, donde se encuentran las banderas.
Según lo observado durante la competencia, un toque entre las corredoras provocó la caída de tres ciclistas, que quedaron tendidas sobre la pista y no pudieron continuar.
Tres ciclistas involucradas
Una de las corredoras que sufrió la caída fue la chilena Scarlet Cortés, quien venía liderando la competencia. También estuvieron involucradas la venezolana Verónica Abreu y la brasileña Nicolle Wendy.
La ciclista brasileña fue quien permaneció más tiempo tendida sobre la pista. En un primer momento pareció encontrarse desmayada, aunque poco después logró ponerse de pie.
Cortés volvió a subirse a su bicicleta y retomó la competencia. Abreu también continuó sobre la pista en bicicleta, mientras que Wendy se retiró caminando junto a integrantes de la delegación brasileña. Poco después del incidente, la competencia se reanudó con las tres nuevamente en pista.
Jornada de ciclismo de pista en Rafaela
El accidente se produjo durante una jornada de definiciones del ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La actividad en el Invencible Velódromo había comenzado durante la mañana con la clasificación del sprint masculino y las primeras pruebas del ómnium femenino. Por la tarde están previstas la elimination race y la points race del ómnium femenino, esta última con definición de posiciones y medallas.
Además, durante la jornada se desarrollan las semifinales y finales del sprint masculino.