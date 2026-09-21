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Argentina sumó una medalla de plata en Trampolín Sincronizado en la rama masculina

Los argentinos Santiago Ferrari y Tobías Weise en la segunda posición con 45.900.

Los argentinos Santiago Ferrari y Tobías Weise.Los argentinos Santiago Ferrari y Tobías Weise.
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Argentina sumó una nueva medalla de plata en Trampolín Sincronizado, pero en la rama masculina en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Los argentinos Santiago Ferrari y Tobías Weise en la segunda posición con 45.900 durante la prueba realizada en Rosario.

Los resultados de Trampolín Sincronizado en la rama masculina.Los resultados de Trampolín Sincronizado en la rama masculina.

Weise ya había ganado durante la jornada la misma presea en trampolín sincronizado mixto junto a Lucila Maldonado.

Los resultados

En la prueba de Trampolín Sincronizado masculino, la dupla colombiana integrada por Diego Giraldo y Santiago Parra se llevó el primer lugar con una puntuación de 45.990, seguida muy de cerca por los argentinos Santiago Ferrari y Tobías Weise en la segunda posición con 45.900.

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El podio lo completó la pareja venezolana de Carlos Betancourt y Jezreel González con 45.030 puntos, mientras que la cuarta ubicación fue para los peruanos Miguel Valencia y Joel Yzquierdo con 39.560, y el quinto puesto correspondió a los brasileños Arthur Antunes y Vinicius Celestino con un puntaje de 5.710.

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La otra plata

El binomio nacional alcanzó una puntuación de 44.020 en su presentación de la categoría mixta, registro que le aseguró el segundo escalón del podio continental y significó la primera medalla del día para la delegación albiceleste en la competencia.

La pareja argentina compartió la premiación de la disciplina con las representaciones de Brasil y Venezuela. La dupla brasileña Lopes-Celestino y la venezolana Rojo-González completaron las posiciones de honor en la clasificación general.

12 - 26 de septiembre de 2026
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