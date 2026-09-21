Arsen Julfalakyan, argentino nacido en Armenia, ganó la medalla de oro en Lucha Grecorromana en la categoría de 77 kg masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Arsen Julfalakyan, argentino nacido en Armenia, ganó el oro en Lucha Grecorromana
Sumó una nueva dorada para el equipo argentino tras ganar la final en la categoría de 77 kg masculino. Había ganado la plata en Londres 2012 y fue campeón del mundo en 2014 con Armenia.
Julfalakyan venció al colombiano Jair Cuero por 4 a 2 este lunes por la tarde en el Club Provincial de la ciudad de Rosario.
Arsen había vencido al brasileño Joilson de Brito en las semifinales un rato antes. Durante la fase previa, el argentino había perdido con el propio Cuero.
La historia de Arsen Julfalakyan
Arsen Julfalakyan, defendiendo la bandera de Armenia, ya había ganado la plata en Londres 2012 y había sido campeón del mundo en 2014.
Julfalakyan nació el 8 de mayo de 1987 en Leninakán, la ciudad armenia hoy conocida como Gyumri. La lucha le venía de familia. Es hijo de Levon Julfalakyan, campeón olímpico en Seúl 1988 y, durante años, entrenador principal del seleccionado nacional de Armenia.
"Mi padre es el campeón olímpico Levon Julfalakyan. Estuve en la lucha desde la infancia. Sin embargo, mi padre nunca me obligó a elegir la lucha", contó alguna vez sobre esos comienzos, que arrancaron formalmente a los 11 años.
Su carrera terminaría, de hecho, entrelazada con la de su propio padre: en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Arsen ganó la medalla de plata en 74kg, sucediendo a Levon como la nueva referencia olímpica de la familia.
Sus títulos
Fue, además, campeón europeo en Vilnius 2009, y llegó a la cima del mundo en 2014, en Taskent, tras varios podios previos: plata mundial en 2010 y bronces en 2011 y 2013. Ese título de 2014 tuvo un condimento especial, ya que llegó después de una larga rivalidad con el ruso Roman Vlasov, el mismo que lo había vencido en la final olímpica de Londres.
El camino hacia un segundo podio olímpico se complicó en Río 2016. Pese a llegar como campeón del mundo y de Europa vigente, Julfalakyan perdió su primera pelea 2-3 ante el búlgaro Daniel Aleksandrov, quedando eliminado en la primera ronda. Aun así, siguió compitiendo con la mira puesta en Tokio 2020, sumando el bronce en el Europeo de 2019.
Pero ese mismo año se topó con un obstáculo decisivo: en un torneo clasificatorio disputado en Bielorrusia, perdió un enfrentamiento directo y polémico ante su compatriota Karapet Chalyan —una definición que se le escapó tras una advertencia arbitral por pasividad, en el cuarto cruce entre ambos—. Ese resultado hizo que la federación armenia decidió que sería Chalyan, y no Julfalakyan, quien preparara la clasificación a Tokio 2020, pese a que la cuota olímpica ya estaba asegurada para el país.