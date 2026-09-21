En el inicio del voley masculino en los Juegos Suramericanos 2026, con sede en Santa Fe, Argentina superó a Bolivia por 3-0 con parciales de 25-15, 25-12 y 25-21. El equipo albiceleste se medirá este martes, desde las 15, con Colombia el otro integrante del grupo A. Entre jueves y viernes se sostendrán semifinales y el cotejo decisivo en la disputa por medallas .
El seleccionado de vóleibol inició con triunfo ante Bolivia en los Juegos Suramericanos
Con una sólida actuación colectiva y gran recambio desde el banco, el equipo albiceleste se impuso sin sobresaltos en su debut y ya piensa en la próxima ronda.
El equipo que dirige Javier Fariña, una combinación de las selecciones U19 y U21, mostró al opuesto Germán Gómez, que llegó de jugar la final del Sudamericano con Brasil el domingo con el seleccionado mayor.
El goleo repartido del equipo
El conjunto albiceleste tuvo como máximo anotador a Federco Debonis, el punta receptor con 8 puntos, en un elenco donde sumaron anotaciones 8 de los 11 jugadores de la rotación.
En el primer parcial, los argentinos sacaron una ventaja importante desde la efectividad del ataque, en especial por zona cuatro con Samuel Guidi y por el centro con Iván Pavón. Así fue ventaja cómoda por 25-15.
En el segundo, la diferencia fue mayor e incluso con un equipo argentino diferente, ya que el DT hizo jugar a todos para un 25-12 contundente. El cierre del partido tuvo un parcial más parejo, con 25-21.
Por el grupo B compiten Paraguay, Perú y Chile y los dos primeros pasan a semifinales que se jugarán este jueves y las finales por las medallas el viernes. Brasil, que no presentó sus equipos en el torneo, deja a Argentina con obligación de medalla en un deporte donde la superioridad por ranking es notable.
Cómo les fue a las chicas
El vóleibol femenino tuvo su definición en el Estadio Cubierto Claudio Newell, donde Chile se consagró campeón de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Argentina terminó en el segundo lugar y se quedó con la medalla de plata, mientras que Colombia completó el podio con el bronce.