Un hecho inédito

Central San Carlos está haciendo historia: las sub 14 del vóleibol van por la Copa Argentina

Las sub 14 de Central San Carlos terminaron segundas en la segunda fase de la Copa Provincial y se aseguraron un lugar en la Copa Argentina de noviembre, en Chapadmalal. Será el único equipo de la Asociación Santafesina de Vóley que logró la clasificación por mérito deportivo, sin ser invitado.