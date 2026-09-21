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Maximiliano Pullaro
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Vóleibol femenino: Argentina se quedó con el segundo puesto en Rosario

El Estadio Cubierto Claudio Newell fue escenario de la definición, con Argentina en el segundo lugar y Colombia completando el podio con la medalla de bronce.

Chile, Argentina y Colombia: el podio del vóleibol femenino en Santa Fe 2026.Chile, Argentina y Colombia: el podio del vóleibol femenino en Santa Fe 2026.
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El vóleibol femenino tuvo su definición en el Estadio Cubierto Claudio Newell, donde Chile se consagró campeón de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Argentina terminó en el segundo lugar y se quedó con la medalla de plata, mientras que Colombia completó el podio con el bronce.

Chile, campeón suramericano

El seleccionado chileno se subió a lo más alto del podio y cerró la competencia con la medalla de oro. El equipo estuvo integrado por Consuelo Alarcón, Dominga Aylwin, Laura Cisternas, Florencia Giglio, Daniela Maureira, María Nielsen, Beatriz Novoa, Carla Ruz, Paula Salinas, Petra Schwartzman, Celeste Somervell y Trinidad Trujillo.

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Argentina obtuvo la presea plateada con Martina Bednarek, Victoria Caballero, Morena Chiappero, Helena Cugno, Martina Da Dalt, Elena Guerrico, María Martínez, María Matich, Julieta Medina, Emma Oldani, Dalma Pérez, Julieta Ruelli y Sofía Vélez.

El tercer lugar fue para Colombia, que consiguió la medalla de bronce con Valery Balanta, Melanie Gallego, Helen Lozano, Danny Mesa, Ivonee Montaño, Katherin Ramírez, Karen Rentería, Laura Rojas, Juliana Toro, Nicoll Torres y Wendy Vargas.

Así, Chile, Argentina y Colombia conformaron el podio del vóleibol femenino en una de las sedes rosarinas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

12 - 26 de septiembre de 2026
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