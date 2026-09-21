La natación artística completó este domingo su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la disputa de la rutina acrobática por equipos mixtos en el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario, última prueba de un programa que tuvo a Chile, Colombia y Brasil como los grandes protagonistas de los podios.
Chile ganó el oro y Argentina terminó quinta en natación artística en Santa Fe 2026
La última prueba fue la rutina acrobática por equipos mixtos, donde el conjunto chileno sumó 197,1898 puntos. Argentina terminó quinta, luego de repetir su presentación por un inconveniente técnico con la música.
En la definición final, Chile se quedó con la medalla de oro al alcanzar 197,1898 puntos. Colombia obtuvo la plata, con 170,5867, mientras que Brasil completó el podio con el bronce, tras registrar 170,3014. Uruguay terminó en el cuarto puesto con 155,2246 y Argentina finalizó quinta con 148,0866.
Un inconveniente obligó a Argentina a repetir la rutina
La presentación argentina tuvo además una situación particular. El seleccionado nacional fue el último en ingresar al agua y, cuando promediaba su actuación, se produjo un inconveniente técnico con la música que obligó a interrumpir momentáneamente la competencia.
Después de varios minutos y una vez solucionado el problema, el equipo argentino debió volver a comenzar y repetir su rutina completa. Finalmente obtuvo 148,0866 puntos y cerró la prueba en el quinto lugar.
La rutina acrobática marcó el final de las competencias de natación artística, que comenzaron el viernes y reunieron durante tres jornadas a los principales exponentes de la región. El programa contempló duetos femeninos y mixtos, además de las rutinas técnica, libre y acrobática por equipos.
Tres jornadas con podios repartidos
La natación artística cerró tres jornadas con Chile y Colombia como principales protagonistas, Brasil con presencia constante en los podios y Argentina muy cerca de las medallas en varias pruebas. Así, la disciplina completó su paso por Santa Fe 2026 después de un programa intenso y parejo en Rosario.