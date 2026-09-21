La gimnasia rítmica tuvo este domingo una jornada de definiciones en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con Brasil como principal protagonista en el Invencible Arena de Rosario. La delegación verdeamarela celebró tanto en la competencia de conjuntos como en la individual general, mientras Venezuela, Colombia y Argentina también consiguieron medallas.
La argentina Celeste D’Arcángelo ganó el bronce en gimnasia rítmica en los Suramericanos
La delegación brasileña ganó cinco pelotas y consiguió el 1-2 en el All Around durante la primera jornada de definiciones en Rosario. Venezuela, Colombia y Argentina completaron los podios.
Brasil se impuso en cinco pelotas
La primera definición llegó en la final de conjuntos de cinco pelotas, donde Brasil conquistó la medalla de oro con 28.250 puntos.
La plata fue para Venezuela, que obtuvo 24.450, mientras que Colombia se llevó el bronce con 24.350, apenas una décima por debajo del segundo lugar. Chile terminó cuarto con 21.750 puntos.
Doblete de Brasil en el All Around
Brasil volvió a marcar diferencias en la final del All Around, que reunió a diez gimnastas, y se quedó con los dos primeros lugares del podio. Maria Alexandre se consagró campeona con 114.550 puntos, mientras que su compatriota Geovanna Santos obtuvo la medalla de plata con 110.150.
Detrás de las brasileñas se ubicaron la venezolana Jimena Domínguez, cuarta con 100.800 puntos, y la colombiana Oriana Viñas, quinta con 97.400.
D’Arcángelo le dio el bronce a Argentina
La cordobesa Celeste D’Arcángelo, de 23 años, quedó muy cerca de pelear por los primeros dos lugares del All Around después de una destacada actuación, pero sufrió la caída de su elemento en el último segundo de la rutina. Ese imprevisto terminó incidiendo en la puntuación final y la dejó en el tercer puesto, con 103.350 puntos, para quedarse con la medalla de bronce.
D’Arcángelo cerró sus cuatro presentaciones con parciales de 26.850, 24.100, 26.650 y 25.750 puntos. También compitió la argentina Agostina Vargas, que terminó en la sexta posición con 97.000 puntos.
Las finales continúan este lunes
La gimnasia rítmica tendrá este lunes una nueva jornada de definiciones en el Arena Invencible de Rosario, con cuatro finales que volverán a poner medallas en juego en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La actividad comenzará a las 14:00 con la final individual de aro y continuará a las 14:40 con la definición de pelota. Más tarde, desde las 15:45, será el turno de la final por conjuntos de 3 aros y 2 mazas, mientras que a las 16:45 se disputará la final individual de mazas.
Será otra jornada decisiva para la disciplina, con nuevas posibilidades de podio tanto en las pruebas individuales como en la competencia por conjuntos.