La Garra igualó ante Paraguay en el cierre del certamen, se quedó con el primer puesto de los Juegos Suramericanos y aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Juegos Suramericano 2026
Handball: La Garra venció a Paraguay y se quedó con el oro
Con el triunfo, la Selección Nacional femenina de balonmano también clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Hadball Femenino: La Garra venció a Paraguay y obtuvo el campeonato suramericano.
En desarrollo...
Sobre el Autor
#TEMAS: