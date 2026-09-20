#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Juegos Suramericano 2026

Handball: La Garra venció a Paraguay y se quedó con el oro

Con el triunfo, la Selección Nacional femenina de balonmano también clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Hadball Femenino: La Garra venció a Paraguay y obtuvo el campeonato suramericano.Hadball Femenino: La Garra venció a Paraguay y obtuvo el campeonato suramericano.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Garra igualó ante Paraguay en el cierre del certamen, se quedó con el primer puesto de los Juegos Suramericanos y aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En desarrollo...

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Juegos Odesur 2026
Handball
Argentina
Paraguay

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro