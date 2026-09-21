Hay noches que quedan guardadas para siempre en la memoria de una institución. Y la celebración de los 114 años del Club Colón de San Justo fue, sin dudas, una de ellas.
114 años de historia, pasión y orgullo conquistador
Más de 500 personas participaron de una noche inolvidable en la sede del Club Colón de San Justo. Cena, música, reconocimientos y una enorme celebración sirvieron para homenajear a la institución, a sus deportistas y a quienes, desde distintas generaciones, hicieron posible construir una historia que atraviesa 114 años. El fútbol y cada una de las disciplinas tuvieron su merecido protagonismo en una verdadera fiesta rojiblanca.
La sede del club se vistió de fiesta para recibir a más de 500 personas que se acercaron a compartir una cena cargada de emociones, recuerdos, reconocimientos y, fundamentalmente, mucho sentido de pertenencia.
Los colores rojo y blanco fueron los grandes protagonistas de una jornada que tuvo como denominador común la historia de una institución que nació el 1° de mayo de 1912 y que, 114 años después, continúa creciendo, formando deportistas y siendo parte fundamental de la vida social y cultural de San Justo.
Fue una noche para encontrarse. Para mirar hacia atrás y recordar a quienes dejaron su huella. Para reconocer a los deportistas que hoy representan al club en cada cancha. Para valorar el trabajo silencioso de entrenadores, dirigentes, profesores, colaboradores y familias. Y también para celebrar el presente y proyectar el futuro.
La fiesta tuvo todos los condimentos. La cena reunió a una verdadera multitud de colonistas, la música acompañó cada momento y los reconocimientos fueron ocupando un lugar central en una velada que permitió poner en valor el trabajo de las distintas disciplinas.
Porque Colón de San Justo no es solamente fútbol. Es una institución deportiva, social y cultural que durante más de un siglo fue construyendo una identidad propia y que hoy tiene una enorme cantidad de actividades, categorías y espacios destinados a la formación y al desarrollo de sus deportistas.
La celebración de los 114 años sirvió precisamente para mostrar esa realidad. El fútbol, en todas sus categorías, tuvo su espacio. Pero también lo tuvieron básquet, vóley, hockey, futsal, patín, tenis, bochas, natación, las escuelitas y cada una de las propuestas que forman parte de la vida cotidiana del club.
Una historia que nació bajo una higuera
La historia de Colón de San Justo comenzó el 1° de mayo de 1912, bajo la sombra protectora de una gran higuera. Allí, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal decidió darle forma a una idea que, con el paso del tiempo, terminaría convirtiéndose en una de las instituciones más representativas de San Justo.
En sus primeros momentos el club fue denominado “Estudiantes”. Pero aquella primera denominación no duraría demasiado. El nombre fue puesto a consideración y comenzó un debate entre quienes formaban parte de aquella asamblea fundacional.
Fue entonces cuando apareció la propuesta de llamarlo “Colón”. Según cuenta la historia, Juan Mantovani fue quien propuso formalmente la denominación que finalmente sería aprobada por los asambleístas.
La defensa de aquella moción estuvo a cargo de Horacio Francou, quien sostuvo la propuesta con enorme entusiasmo. Tanto fue así que, cuando un amigo le preguntó por qué había defendido el nombre con semejante fervor, la respuesta quedó para siempre como parte de la historia: “Porque soy de Colón, provincia de Entre Ríos”.
Entre dos toques de campana, la sombra de aquella higuera y el entusiasmo de un grupo de jóvenes, nació Colón F.B.C. Había comenzado entonces una historia que atravesaría generaciones.
Lo que inicialmente fue una inquietud juvenil se transformó en un espacio de encuentro, amistad, deporte y participación. Con el correr de las décadas, el club fue creciendo, incorporando disciplinas, construyendo instalaciones y convirtiéndose en una referencia para la comunidad.
Hoy, 114 años después, aquella semilla continúa dando frutos.
El presente del club es el resultado del esfuerzo de miles de personas que, desde diferentes lugares, aportaron su granito de arena. Algunos desde la dirigencia, otros desde las canchas, muchos desde las tribunas y tantos más acompañando a sus hijos y nietos.
Por eso, una celebración como la de estos 114 años no solamente mira al presente. También permite reconocer una historia colectiva.
Y en esa historia, el fútbol ocupa un lugar central.
Colón de San Justo es conocido como “El Conquistador” y su recorrido futbolístico le permitió construir un palmarés de enorme importancia. En la Liga Santafesina de Fútbol cuenta con 17 títulos, cifra que lo ubica entre los equipos más ganadores de la competencia.
A esa historia se suman los tres campeonatos obtenidos en la Liga Esperancina de Fútbol y los siete títulos conquistados en la antigua Liga de San Justo. También aparece en el palmarés la Copa Campeón de Campeones de 2003.
En total, una historia oficial que reúne 28 títulos y que representa buena parte de la identidad futbolística de la institución.
El Conquistador también tuvo participación en los viejos Torneos Regionales, donde estuvo muy cerca de alcanzar la posibilidad de disputar un Torneo Nacional. Más adelante llegó la participación en el Torneo Argentino B y en el Torneo del Interior.
Y uno de los capítulos más recientes y destacados fue la conquista de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2023/2024.
Pero los títulos son solamente una parte de la historia. Detrás de cada campeonato existen jugadores, entrenadores, dirigentes, familias y generaciones enteras que hicieron posible que el nombre de Colón de San Justo trascendiera las fronteras de la ciudad.
El deporte como bandera
Si algo quedó claro durante la celebración de los 114 años es que Colón de San Justo es mucho más que una institución futbolística.
El club tiene una estructura deportiva amplia y diversa, con numerosas subcomisiones y propuestas destinadas tanto a la competencia como a la formación.
En básquet, Colón participa actualmente de la Asociación Santafesina de Básquet y cuenta con categorías competitivas masculinas y equipos de Maxibásquet en ambas ramas. El escenario principal es el imponente estadio Félix Colombo, uno de los lugares emblemáticos de la institución.
En ese estadio se escribió, además, una de las páginas más recordadas del básquet colonista. Fue en 2016, cuando Colón de San Justo logró su único campeonato de Primera División de la Asociación Santafesina de Básquet.
La definición ante Gimnasia de Santa Fe fue una verdadera fiesta deportiva y tuvo como escenario un Félix Colombo colmado por miles de colonistas.
El vóley también tiene su lugar. Actualmente el club cuenta con Primera División femenina y Mini Vóley, además de una historia reciente de conquistas.
El Rojo consiguió dos títulos en la Liga Independiente de Vóley del Centro Norte Santafesino: uno correspondiente a la fase regular, logrado luego de vencer a Sanjustino por 2-1 en la última fecha, y otro frente a Boca de Nelson, ganador de los playoffs.
El hockey es otra de las disciplinas que creció de manera sostenida. Colón de San Justo participa actualmente en la segunda categoría de la Asociación Santafesina de Hockey y tiene como escenario para sus partidos de local el Polideportivo Mercedes Alesso de Bieler, donde cuenta con una cancha de césped sintético.
La disciplina también tuvo un momento destacado en 2023, cuando Colón consiguió el ascenso a la máxima categoría de la Asociación Santafesina de Hockey.
A todo esto se suman el futsal, patín, tenis inglés, tenis criollo, bochas, natación y las diferentes propuestas destinadas a los más chicos.
La Escuelita Predeportiva cumple un papel fundamental en ese camino. Porque una institución con 114 años de historia también se construye desde las primeras experiencias deportivas, cuando los niños empiezan a descubrir el valor de compartir, competir, aprender y pertenecer.
El fútbol, por supuesto, tiene una estructura que abarca todas las edades. Fútbol Mayor y Reserva, Inferiores, Escuelita de Fútbol y Fútbol Senior forman parte de una propuesta que busca acompañar al deportista desde sus primeros pasos hasta las categorías superiores.
También existen espacios vinculados a la cultura, porque la vida institucional de Colón excede largamente los límites de una cancha.
Una institución que sigue creciendo
La sede del club está ubicada en el corazón de San Justo y constituye uno de los puntos de referencia de la institución. Allí funcionan las oficinas centrales y el Salón de Eventos 1912, escenario de encuentros que forman parte de la vida social colonista.
La institución cuenta además con su propia Mutual, ubicada sobre calle 9 de Julio, otro espacio que refleja la diversidad de servicios y actividades que el club desarrolló a lo largo de los años.
A la vera de la Ruta 11 se encuentra el Polideportivo Mercedes Alesso de Bieler. Es uno de los grandes espacios deportivos de Colón y allí se desarrollan distintas actividades, especialmente fútbol y hockey en todas sus categorías.
El predio también es escenario cada año del tradicional Certamen Argentino de Doma y Folklore, un acontecimiento que excede lo estrictamente deportivo y cultural y que se convirtió en una de las grandes expresiones de la institución.
El lugar cuenta con camping, sectores de baños y duchas y estacionamiento, ofreciendo una infraestructura que permite recibir a visitantes y participantes durante los acontecimientos.
Por otra parte, el Campo de Deportes suma canchas de bochas, tenis criollo, tenis inglés, fútbol, pileta de natación y parque. Allí también funciona parte de la actividad formativa que caracteriza al club.
Y en el corazón de esa estructura aparece el estadio Félix Colombo, escenario de tantas jornadas deportivas y uno de los símbolos más importantes de la institución.
Todo este patrimonio material tiene detrás algo todavía más importante: el trabajo de las personas.
Porque ningún club se sostiene únicamente con instalaciones. Se sostiene con dirigentes, profesores, entrenadores, colaboradores, deportistas y familias.
Se sostiene con aquellos que llegan temprano, con quienes abren una puerta, preparan una cancha, acompañan una delegación, organizan una categoría o simplemente se acercan cada fin de semana para alentar.
Los 114 años de Colón de San Justo fueron también una manera de decir gracias.
Gracias a quienes estuvieron. A quienes están. Y a quienes seguirán estando.
La noche de celebración permitió reconocer a deportistas y figuras destacadas, poniendo en valor a quienes representan al club en las diferentes competencias. Cada reconocimiento tuvo detrás una historia de esfuerzo, sacrificio, compromiso y pasión.
En una institución de semejante trayectoria, cada generación deja su marca. Y cada nueva camada recibe una responsabilidad: continuar escribiendo la historia.
Por eso, la fiesta no fue solamente una mirada hacia el pasado. También fue una celebración del presente y una invitación a seguir construyendo futuro.
Los más de 500 presentes fueron la mejor muestra de que Colón de San Justo conserva intacto un enorme sentido de pertenencia.
Una noche para guardar en la memoria
La cena, la música, los encuentros y los homenajes le dieron forma a una noche especial. Una noche en la que las camisetas, los colores y las banderas volvieron a reunir a distintas generaciones alrededor de una misma pasión.
En cada mesa hubo historias. En cada conversación aparecieron recuerdos. En cada reconocimiento se hizo presente el orgullo de vestir los colores rojo y blanco.
Y así transcurrió una nueva celebración de una institución que lleva 114 años acompañando la vida de San Justo.
Desde aquella reunión bajo una higuera hasta este presente lleno de disciplinas, deportistas y proyectos, el camino fue largo. Hubo momentos de gloria y también etapas difíciles. Hubo campeonatos, ascensos, derrotas, festejos y aprendizajes.
Pero hubo, por encima de todo, continuidad.
Colón de San Justo logró atravesar generaciones sin perder su identidad. El club que nació como una inquietud de un grupo de estudiantes se convirtió en una institución que hoy reúne a cientos de deportistas y familias.
Una institución que tiene al fútbol como una de sus grandes banderas, pero que también entiende que el deporte es una herramienta de formación, integración y encuentro.
Los 114 años encontraron a Colón de San Justo de pie, activo y con una enorme vida institucional.
El “Conquistador” volvió a celebrar. Y lo hizo como sabe hacerlo: con su gente, con sus deportistas, con sus familias y con todos aquellos que alguna vez sintieron y sienten que Colón SJ también es parte de sus propias historias.
Porque los clubes no se construyen solamente con títulos. Se construyen con recuerdos, con abrazos, con generaciones, con amigos, con familias y con pertenencia.
Y Colón de San Justo tiene 114 años de todo eso.
Felicitaciones a cada deportista, entrenador, dirigente, colaborador, trabajador y familia que forma parte de esta enorme historia.
Y que sean muchos años más de crecimiento, formación y deporte para una institución que sigue haciendo honor a aquellos jóvenes que, bajo la sombra de una higuera, soñaron con fundar un club.
Hoy, 114 años después, aquel sueño sigue vivo.