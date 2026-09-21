Colón de San Justo

114 años de historia, pasión y orgullo conquistador

Más de 500 personas participaron de una noche inolvidable en la sede del Club Colón de San Justo. Cena, música, reconocimientos y una enorme celebración sirvieron para homenajear a la institución, a sus deportistas y a quienes, desde distintas generaciones, hicieron posible construir una historia que atraviesa 114 años. El fútbol y cada una de las disciplinas tuvieron su merecido protagonismo en una verdadera fiesta rojiblanca.