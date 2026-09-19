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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
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Liga Santafesina, Clausura

Guadalupe volvió a sonreír y festejó un triunfo muy necesario

Sportivo Guadalupe derrotó 2-0 a Ateneo en un partido entretenido, parejo y con varias situaciones de gol. Leandro Ledesma y Francisco Serrano marcaron los tantos del conjunto de barrio, que volvió a ganar después de una seguidilla de derrotas. Ateneo tuvo mayor posesión y generó buenas oportunidades, pero el local fue contundente y se quedó con tres puntos de enorme valor.

Guadalupe volvió al triunfo y se festejó. Gentileza: Emanuel ÁvalosGuadalupe volvió al triunfo y se festejó. Gentileza: Emanuel Ávalos
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Sportivo Guadalupe necesitaba una alegría y finalmente pudo conseguirla. En la tarde del sábado, el conjunto de barrio derrotó 2-0 a Ateneo en un partido que tuvo todos los condimentos: buen ritmo, momentos de dominio repartido, situaciones frente a los arcos y una paridad que recién se quebró con la contundencia del dueño de casa.

El equipo local encontró la diferencia en el momento justo. Leandro Ledesma apareció para marcar el primer tanto y darle tranquilidad a Guadalupe, que debía sostener el resultado ante un Ateneo que nunca renunció a buscar el empate.

La visita tuvo durante buena parte del encuentro mayor tiempo la pelota y consiguió generar varias situaciones claras. Sin embargo, una vez más, el fútbol mostró que la posesión no siempre se traduce en goles. Guadalupe fue práctico, defendió cuando tuvo que hacerlo y aprovechó sus oportunidades.

En el complemento, Francisco Serrano apareció para marcar el segundo y sentenciar una victoria que, por lo trabajado y por el contexto que atravesaba el equipo, tuvo un sabor muy especial.

Después de varias derrotas, Guadalupe volvió a ganar. Y la importancia de los tres puntos se reflejó en la tribuna. Fueron pocos los habitantes que acompañaron al equipo, pero los que estuvieron vivieron el partido con intensidad y terminaron festejando a lo grande. Porque cuando las cosas no salen y los resultados no acompañan, cada victoria tiene un valor diferente.

La fecha dejó resultados importantes

La quinta jornada del Clausura Lautaro Fagioli también entregó otros resultados destacados. Academia AC consiguió una ajustada victoria por 1-0 frente a Independiente, mientras que Colón de San Justo ratificó su gran momento al golear 4-0 a Colón de Santa Fe.

Nobleza y Juventud Unida protagonizaron un duelo equilibrado que terminó 1-1, resultado que permitió a Juventud mantenerse en los primeros lugares de la Zona A y a Nobleza seguir muy cerca.

Por la Zona B, El Quillá continúa atravesando un buen momento. El conjunto del Parque derrotó como visitante 2-1 a Nacional y volvió a sumar de a tres para afirmarse en lo más alto del grupo.

También hubo una contundente victoria de Gimnasia, que no dejó dudas y goleó 5-0 a Deportivo Santa Rosa, en otra de las actuaciones destacadas de la jornada.

Principales posiciones

Con los partidos disputados, la Zona A tiene a Colón de San Justo como líder con 13 puntos. Juventud Unida suma 10 y Nobleza aparece muy cerca, con 9 unidades.

En la Zona B, El Quillá manda con 11 puntos, mientras que Sanjustino y Unión acumulan 10. Precisamente, el conjunto de San Justo y el Tatengue tendrán todavía una cita pendiente para completar la jornada.

El martes próximo, Sanjustino recibirá a Unión en el cierre de la quinta fecha. Allí quedará definido el panorama completo de una Zona B que tiene a tres equipos separados por apenas un punto.

Mientras tanto, Guadalupe disfruta una victoria que llegó en un momento necesario. No fue solamente un triunfo: fue una bocanada de aire, una recompensa para quienes siguen acompañando y una señal de que el equipo todavía tiene mucho para dar en este Clausura.

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