Liga Santafesina, Clausura

Guadalupe volvió a sonreír y festejó un triunfo muy necesario

Sportivo Guadalupe derrotó 2-0 a Ateneo en un partido entretenido, parejo y con varias situaciones de gol. Leandro Ledesma y Francisco Serrano marcaron los tantos del conjunto de barrio, que volvió a ganar después de una seguidilla de derrotas. Ateneo tuvo mayor posesión y generó buenas oportunidades, pero el local fue contundente y se quedó con tres puntos de enorme valor.