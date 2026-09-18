Sportivo Guadalupe vuelve a poner en marcha una ilusión que conoce de memoria: la de representar al fútbol santafesino en una nueva competencia internacional.
Sportivo Guadalupe, otra vez detrás de la gloria sudamericana
El conjunto santafesino viajará a Salta para disputar el V Sudamericano de la Asociación Argentina Veteranos Fútbol. Participará con tres categorías: +42, +49 y +60. La ilusión está intacta y el objetivo es volver a levantar la copa.
El conjunto de barrio Guadalupe viajará a Salta para disputar el V Sudamericano de la Asociación Argentina Veteranos Fútbol (AAVF), que se desarrollará del 23 al 27 de septiembre en la capital salteña.
Será la quinta participación de Sportivo Guadalupe en esta competencia y, como en cada edición, el viaje representa mucho más que una serie de partidos.
Es el encuentro de generaciones, de amigos que el fútbol fue uniendo a lo largo de los años y de jugadores que, pese al paso del tiempo, mantienen intacta la pasión por entrar a una cancha, ponerse la camiseta y competir.
Esta nueva edición llegará con importantes novedades. Al crecimiento sostenido del certamen se sumará la categoría +60, incorporada a partir del pedido formal de distintas delegaciones. De esta manera, las divisiones participantes serán +35, +42, +49, +55 y +60.
Además, la organización dispuso sumar un día más de estadía para que las delegaciones puedan disfrutar de Salta y recorrer distintos puntos turísticos de la región. Fútbol y camaradería volverán a compartir protagonismo en una experiencia que año tras año gana espacio entre los veteranos.
Tres categorías, una misma ilusión
Sportivo Guadalupe afrontará el desafío con tres categorías, +42, +49 y +60. La delegación estará encabezada por Eduardo Vottero como director técnico y Sandra Tapia, quien tendrá a su cargo la asistencia médica.
La lista de jugadores está integrada por Oscar Bono, Héctor Porpatto, Juan Simonutti, Santos Robles, Mario Utrera, José Coronel, Juan Albino, Pedro Acosta, Julio García, Esteban Vigil, Ricardo Schneider, Raúl Verón, Jorge Urgorri, Raúl Guayare, Mario Barbieri, Javier Scarpin, Hugo Díaz, Roberto Barba, Horacio Leguizamón, José Galante y René Zotatti.
En la presentación de la delegación también estuvieron el presidente de Sportivo Guadalupe, Luis “Turri” López, el vicepresidente Ezequiel Quinteros y los referentes de tres categorías: Héctor Acosta por la +60, Alejandro Bonazzo por la +49 y Daniel Altamirano por la +42.
Todos ellos saben que el desafío será importante, pero también que el verdadero premio comienza mucho antes de que la pelota empiece a rodar. Está en el viaje compartido, en los recuerdos que vuelven, en las historias que se multiplican y en esa camiseta que representa a una institución que sigue apostando al fútbol en todas sus edades.
El sueño de la quinta copa
Sportivo Guadalupe ya conoce la sensación de competir por un título Sudamericano. Ahora vuelve a Salta con la ilusión renovada y un objetivo claro: ir en busca de una nueva consagración.
Porque los años pasan, las piernas ya no responden como antes y las exigencias de la competencia son diferentes, pero hay algo que permanece intacto: las ganas de jugar. Esa pasión que no entiende de edades y que vuelve a reunir a los veteranos alrededor de una pelota.
Guadalupe prepara las valijas, arma sus equipos y emprende nuevamente el camino. Tres categorías, una delegación, muchas historias y un mismo sentimiento. La quinta copa aparece como un sueño posible y el desafío será disfrutar cada jornada, competir hasta el último minuto y defender los colores del club.
Salta será nuevamente el escenario. Sportivo Guadalupe, su protagonista santafesino. Y la ilusión, como siempre, está intacta. Vamos Guadalupe. A seguir soñando.