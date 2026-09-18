Fútbol de veteranos

Sportivo Guadalupe, otra vez detrás de la gloria sudamericana

El conjunto santafesino viajará a Salta para disputar el V Sudamericano de la Asociación Argentina Veteranos Fútbol. Participará con tres categorías: +42, +49 y +60. La ilusión está intacta y el objetivo es volver a levantar la copa.