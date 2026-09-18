Fútbol Femenino

Coliseo cumple dos años y ya piensa en las que vienen

En apenas dos años de vida, Coliseo se transformó en uno de los principales protagonistas del fútbol femenino de la Liga Santafesina. El club sostiene una fuerte apuesta por las divisiones formativas y la escuelita, convencido de que el futuro se construye desde las más pequeñas.