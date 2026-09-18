Coliseo nació hace apenas dos años, pero el crecimiento alcanzado en este corto recorrido permite hablar de una institución que encontró rápidamente su lugar dentro del fútbol femenino de la Liga Santafesina.
Coliseo cumple dos años y ya piensa en las que vienen
En apenas dos años de vida, Coliseo se transformó en uno de los principales protagonistas del fútbol femenino de la Liga Santafesina. El club sostiene una fuerte apuesta por las divisiones formativas y la escuelita, convencido de que el futuro se construye desde las más pequeñas.
Con presencia competitiva en los campeonatos y una mirada puesta en el desarrollo integral de sus jugadoras, el club avanza con una premisa clara: formar hoy para construir el equipo del mañana.
La actualidad muestra a Coliseo como uno de los principales protagonistas de los torneos organizados por la Casa Madre. Pero detrás de cada partido de Primera hay un trabajo que muchas veces no aparece en las estadísticas y que resulta fundamental: el de las inferiores y la escuelita.
Para el presidente Gaete, allí está una de las claves del proyecto. “El futuro del femenino es importante para nuestro club. Acá se trabaja en la formación humana y deportiva desde las más pequeñas hasta la máxima categoría”, sostiene.
La frase resume una manera de entender el crecimiento. Coliseo no pretende solamente sumar resultados en la categoría superior, sino generar un camino para que las niñas puedan comenzar a jugar, aprender, compartir y sentirse parte de una institución.
El semillero como punto de partida
“Coliseo trabaja en el día a día en las formativas que son nuestro semillero. Comenzar bien abajo para llegar bien a arriba”, explica Gaete. La idea es sencilla, pero detrás de ella existe una tarea permanente de entrenadores, dirigentes, familias y jugadoras que acompañan cada etapa.
Ese trabajo tuvo el domingo una de sus jornadas más lindas. Coliseo fue escenario del primero de los encuentros de fútbol femenino infantil programados por la Liga Santafesina, una propuesta que tendrá continuidad cada 15 días y que recorrerá distintos escenarios del fútbol liguista.
La respuesta superó las expectativas. La cantidad de participantes fue mayor a la prevista por la organización y las pequeñas disfrutaron de una jornada que tuvo al fútbol como protagonista, pero también al encuentro, la amistad y la posibilidad de compartir con otras niñas que están dando sus primeros pasos.
Una fiesta que marca el camino
La fiesta de las nenas fue, en definitiva, mucho más que una jornada deportiva. Fue una señal del crecimiento que está experimentando el fútbol femenino desde sus bases y una muestra concreta de que existe un enorme interés por parte de las nuevas generaciones.
Para Coliseo, además, tuvo un significado especial. A dos años de su nacimiento, abrir las puertas para recibir a las más pequeñas representa también reafirmar el camino elegido: apostar por la formación, generar pertenencia y construir desde abajo.
El desafío será sostener ese crecimiento y darle continuidad. Los encuentros de la Liga, que se desarrollarán quincenalmente en diferentes canchas, serán una herramienta fundamental para que las niñas tengan competencia, conozcan nuevos espacios y sigan disfrutando del juego.
Coliseo ya tiene presente. Y mientras celebra sus primeros dos años de vida, trabaja para que el futuro también tenga sus colores. Porque en el fútbol femenino, como en tantas otras historias de la Liga Santafesina, el verdadero crecimiento comienza cuando una pelota llega a los pies de una niña y alguien le abre la puerta para que pueda empezar a soñar.