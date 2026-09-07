El fútbol infantil de la región tiene una nueva cita marcada en el calendario. El 9, 10 y 11 de octubre, el maravilloso predio de La Salle en Cabaña Leiva será escenario de una nueva edición del Lasallanito, uno de los encuentros que año tras año reúne a cientos de chicos, familias y clubes en torno a la pasión por la pelota.
El Lasallanito ya tiene fecha y promete una gran fiesta del fútbol infantil
El maravilloso predio de La Salle en Cabaña Leiva volverá a vestirse de fiesta para recibir una nueva edición del tradicional torneo infantil. Será los días 9, 10 y 11 de octubre, con más de 100 equipos de toda la región y la presencia confirmada de Boca Juniors. River Plate, en tanto, podría sumarse a una competencia que ya genera gran expectativa.
La organización ya trabaja en todos los detalles de una competencia que promete volver a ser multitudinaria. Nacho Minella, coordinador general del evento, confirmó que serán más de 100 los equipos que llegarán desde distintos puntos de Santa Fe y la región para disfrutar de tres jornadas cargadas de fútbol, compañerismo y diversión.
Boca confirmó su presencia
Uno de los grandes atractivos de esta edición será la participación de Boca Juniors de Buenos Aires, institución que dirá presente con sus categorías formativas.
La llegada de uno de los clubes más importantes del país jerarquiza el certamen y representa una experiencia inolvidable para los pequeños futbolistas que tendrán la posibilidad de compartir escenario con una camiseta de enorme tradición.
Pero la lista de grandes protagonistas podría ampliarse. River Plate todavía no confirmó oficialmente su participación, aunque desde la organización existe un marcado optimismo y todo indica que el conjunto de Núñez podría sumarse al torneo.
Tres días para disfrutar del fútbol
El Lasallanito se prepara así para volver a convertir al predio de La Salle en un punto de encuentro para el fútbol infantil. Más de un centenar de equipos, chicos de diferentes edades, entrenadores, familias y clubes serán parte de una verdadera fiesta deportiva.
El escenario de Cabaña Leiva volverá a recibir el entusiasmo de los más pequeños, con el espíritu que caracteriza a este tipo de encuentros: competir, aprender, hacer amigos y disfrutar de cada partido.
Los clubes y equipos interesados en participar ya pueden comunicarse con la organización para obtener información y completar su inscripción. El contacto del profesor Nacho Minella es 342 436 5061.
El Lasallanito ya tiene fecha, los equipos comienzan a prepararse y Cabaña Leiva se encamina hacia tres jornadas donde el fútbol infantil volverá a ser el gran protagonista.