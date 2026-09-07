Fútbol Infantil

El Lasallanito ya tiene fecha y promete una gran fiesta del fútbol infantil

El maravilloso predio de La Salle en Cabaña Leiva volverá a vestirse de fiesta para recibir una nueva edición del tradicional torneo infantil. Será los días 9, 10 y 11 de octubre, con más de 100 equipos de toda la región y la presencia confirmada de Boca Juniors. River Plate, en tanto, podría sumarse a una competencia que ya genera gran expectativa.